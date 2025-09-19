Батрогасци се херојски боре
(ВИДЕО) Људи хитно евакуисани из хотела! ВЕЛИКИ ПОЖАР У АНТАЛИЈИ Ватра се брзо шири шумом, ВЕТАР отежава гашење!
19.09.2025. 23:49 23:54
У општини Аксу, региону Анталије, избио је пожар у шумском подручју око 21 сат.
Пожар се брзо шири због ветра који додатно отежава гашење.
Две хотелске јединице у тој области су евакуисане из предострожности.
Ангажоване су ватрогасне службе, камиони са водом, а користе се и возила из оближњих општина за помоћ.
Како преноси Блиц, интервенција је у току.