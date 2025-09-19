clear sky
18°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Батрогасци се херојски боре

(ВИДЕО) Људи хитно евакуисани из хотела! ВЕЛИКИ ПОЖАР У АНТАЛИЈИ Ватра се брзо шири шумом, ВЕТАР отежава гашење!

19.09.2025. 23:49 23:54
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
пожар
Фото: Youtube Printscreen/Halktv

У општини Аксу, региону Анталије, избио је пожар у шумском подручју око 21 сат.

Пожар се брзо шири због ветра који додатно отежава гашење.

Две хотелске јединице у тој области су евакуисане из предострожности.

Ангажоване су ватрогасне службе, камиони са водом, а користе се и возила из оближњих општина за помоћ.

Како преноси Блиц, интервенција је у току.
 

анталија пожар Турска
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај