clear sky
26°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) Људи висили у ваздуху! ПУКЛА ЖИЧАРА У РУСИЈИ Шест повређених, петоро ХИТНО хоспитализовано СТИЖУ ЈЕЗИВИ СНИМЦИ

08.08.2025. 20:22 20:24
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Shutterstock

НАЉЧИК: Шест особа је повређено, од којих је петоро хоспитализовано, када је пукла жичара у руском граду Наљчику, главном граду аутономне републике Кабардино-Балкарије, саопштио је помоћник руског министра здравља Алексеј Кузњецов.

Према оперативним подацима, у Наљчику је шест особа повређено приликом обрушавања жичаре, петоро је већ примљено у болницу и налази се на прегледима. Сви повређени су у стању средње и лакше телесне повреде, рекао је Кузњецов, преносе РИА Новости. 
 

Он је додао да су на лицу места ангажоване екипе хитне медицинске помоћи. 
Истовремено, завршена је и акција спасавања заглављених лица на жичари, навели су надлежни, додајући да је у тренутку несреће на жичари била 21 особа.
 

Русија жичара несрећа
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
УПОЗНАЈТЕ ПЛАНИНУ НА ДРУГАЧИЈИ НАЧИН Боб на шинама, зип лајн, тјубинг, панорамска вожња жичаром... само су делић летње приче Копаоника
копаоник

УПОЗНАЈТЕ ПЛАНИНУ НА ДРУГАЧИЈИ НАЧИН Боб на шинама, зип лајн, тјубинг, панорамска вожња жичаром... само су делић летње приче Копаоника

26.06.2025. 14:22 14:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај