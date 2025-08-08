(ВИДЕО) Људи висили у ваздуху! ПУКЛА ЖИЧАРА У РУСИЈИ Шест повређених, петоро ХИТНО хоспитализовано СТИЖУ ЈЕЗИВИ СНИМЦИ
НАЉЧИК: Шест особа је повређено, од којих је петоро хоспитализовано, када је пукла жичара у руском граду Наљчику, главном граду аутономне републике Кабардино-Балкарије, саопштио је помоћник руског министра здравља Алексеј Кузњецов.
Према оперативним подацима, у Наљчику је шест особа повређено приликом обрушавања жичаре, петоро је већ примљено у болницу и налази се на прегледима. Сви повређени су у стању средње и лакше телесне повреде, рекао је Кузњецов, преносе РИА Новости.
Он је додао да су на лицу места ангажоване екипе хитне медицинске помоћи.
Истовремено, завршена је и акција спасавања заглављених лица на жичари, навели су надлежни, додајући да је у тренутку несреће на жичари била 21 особа.