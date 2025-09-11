(ВИДЕО) МАСОВНА ПЉАЧКА ЗЛАТАРЕ Невероватне сцене безбедносне камере, ОВАКВУ ПЉАЧКУ НИСМО ВИДЕЛИ НИ НА ФИЛМУ, ВЛАСНИКУ ПОЗЛИЛО
Надзорна камера снимила је тренутак када је златару у Kалифорнији опљачкало више од десет маскираних пљачкаша.
Инцидент се догодио у петак поподне у златари у Сан Хозеу, а на снимку се види како теренац удара у излог, након чега група мушкараца са разним алатима улази у продавницу, ломи изложбене витрине и краде плен, известио је NBC News.
Власник продавнице, 88-годишњи мушкарац, повређен је током пљачке и оборен на земљу. Његова унука изјавила је за NBC да је претрпео посекотине од разбијеног стакла, а лекари у болници открили су да је доживео и мождани удар.
Иако је у недељу пуштен на кућну негу, његова породица сумња да ће се икада вратити на посао.
Полиција у Сан Хозеу потврдила је да се пљачка догодила у 14:09 часова и да је најмање једна особа била наоружана пиштољем.
My friend's 88 year old uncle's San Jose Jewelry Store was robbed on Fri 9/5 at 2pm. They ran a truck through the store and then pushed him down. He was injured by broken glass and then had a stroke.
"Осумњичени су побегли са лица места у више возила пре доласка полиције", наводи се у саопштењу. Детективи задужени за истрагу пљачки позвали су све који имају било какве информације да их контактирају.
Ово дело изазвало је реакције активиста и локалних политичара који упозоравају на пораст оваквих инцидената, упркос званичној статистици која показује општи пад криминала у земљи. У недељу је одржана конференција за штампу на којој су организатори позвали гувернера Гевина Њусома да уложи више средстава у борбу против криминала.
More video of the jewelry story heist in San Jose, CA, on Friday.
The store owner had a stroke from this choreographed robbery but survived his injuries, thankfully. But he was so traumatized he may quit his business.
This is sadly Gavin Newsom’s California.
(nbcbayarea on TT)
С друге стране, најновији подаци Министарства правде Kалифорније показују да је број пљачки прошле године смањен у поређењу са претходном, док су крађе и друга кривична дела везана за имовину на најнижем нивоу у последњих девет година.
У суботу је на друштвеној мрежи X објављена анализа у којој се закључује да су Сан Хозе и Лос Анђелес најсигурнији велики градови у Сједињеним Америчким Државама.