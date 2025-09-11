overcast clouds
21°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) МАСОВНА ПЉАЧКА ЗЛАТАРЕ Невероватне сцене безбедносне камере, ОВАКВУ ПЉАЧКУ НИСМО ВИДЕЛИ НИ НА ФИЛМУ, ВЛАСНИКУ ПОЗЛИЛО

11.09.2025. 13:58 14:16
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Lopov
Фото: pixabay.com

Надзорна камера снимила је тренутак када је златару у Kалифорнији опљачкало више од десет маскираних пљачкаша.

Инцидент се догодио у петак поподне у златари у Сан Хозеу, а на снимку се види како теренац удара у излог, након чега група мушкараца са разним алатима улази у продавницу, ломи изложбене витрине и краде плен, известио је NBC News.

Власник продавнице, 88-годишњи мушкарац, повређен је током пљачке и оборен на земљу. Његова унука изјавила је за NBC да је претрпео посекотине од разбијеног стакла, а лекари у болници открили су да је доживео и мождани удар.

Иако је у недељу пуштен на кућну негу, његова породица сумња да ће се икада вратити на посао.

Полиција у Сан Хозеу потврдила је да се пљачка догодила у 14:09 часова и да је најмање једна особа била наоружана пиштољем.

"Осумњичени су побегли са лица места у више возила пре доласка полиције", наводи се у саопштењу. Детективи задужени за истрагу пљачки позвали су све који имају било какве информације да их контактирају.

Ово дело изазвало је реакције активиста и локалних политичара који упозоравају на пораст оваквих инцидената, упркос званичној статистици која показује општи пад криминала у земљи. У недељу је одржана конференција за штампу на којој су организатори позвали гувернера Гевина Њусома да уложи више средстава у борбу против криминала.

С друге стране, најновији подаци Министарства правде Kалифорније показују да је број пљачки прошле године смањен у поређењу са претходном, док су крађе и друга кривична дела везана за имовину на најнижем нивоу у последњих девет година.

У суботу је на друштвеној мрежи X објављена анализа у којој се закључује да су Сан Хозе и Лос Анђелес најсигурнији велики градови у Сједињеним Америчким Државама.
 

пљачка златара САД
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај