(ВИДЕО) НА НАЈСКУПЉЕМ ГРЧКОМ ОСТРВУ НАСТАО КУРШЛУС, ДОШЛО ДО ЖЕСТОКЕ ТУЧЕ Полицајци хтели да раздвоје две сукобљене групе, а добили обрт- НАПАЛИ ИХ ТУРИСТИ!

На снимку који је објављен на Фејсбуку, види се насилна туча између пијаних туриста и полицајаца који су покушали да успоставе ред.

Све је почело када су се две групе Италијана жестоко посвађале, а вика и псовке су брзо прерасле у ударце и гурање. Полицајци који су похитали на лице места покушали су да раздвоје сукобљене, али су се суочили са неочекиваним отпором туриста, који не само да су одбили да послушају већ су их и напали.



На снимку се јасно види како се полиција бори да обузда туристе, док их пијани Италијани ударају песницама и покушавају да побегну кроз кордон.

Чује се и вика, док су десетине пролазника у неверици посматрале невероватну сцену у центру острва.

Коначно, после неколико минута жестоке борбе, полиција успева да ухапси насилнике, стави им лисице и одведе их у полицијску станицу на Миконосу, чиме се окончала епизода која је узнемирила цело подручје.