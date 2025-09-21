ПРЕМИНУО ОД ВИШЕСТРУКИХ ПОВРЕДА ТУПИМ ПРЕДМЕТОМ
(ВИДЕО) НЕОБЈАШЊИВА СМРТ У РОЛЕРКОСТЕРУ Након вожње посада пронашла мушкарца без свести у седишту
Само неколико месеци након отварања, атракцију Epic Universe у Орланду, на Флориди, погодила је ужасна трагедија.
Кевин Родригез Завала је преминуо након вожње ролеркостером Stardust Racers, а обдукција је показала да је задобио вишеструке повреде од тупих предмета. Атракција остаје затворена док полиција истражује околности.
Гигантски тематски парк Epic Universe отворен је пре само четири месеца. Требало је да привуче посетиоце огромним атракцијама инспирисаним светом Харија Потера и Супер Нинтендо Ворлда, али сада га је засенила фатална несрећа.
Кевин Родригез Завала се срушио док се возио на ролеркостеру у среду увече, 17. септембра. Након што се вожња зауставила, посада га је пронашла без свести у његовом седишту. Одмах је пребачен у болницу, где лекари нису успели да га спасу.
Према резултатима судске обдукције, преминуо је од вишеструких повреда тупим предметом. Смрт је проглашена несрећним случајем и полиција сада истражује како су настале смртоносне повреде.
Stardust Racers била је једна од главних атракција парка. Два воза на прузи достижу брзине од преко 100 километара на сат и посетиоцима пружају налет адреналина.
Атракција је одмах заустављена након несреће и остаће затворена док се не сазнају резултати истраге. Универсал Ресорт је издао саопштење након инцидента, изражавајући саучешће породици преминулог и уверавајући да у потпуности сарађује са истражитељима.
Према писању медија, Кевин је био у парку са девојком. Породица је објавила кампању на GoFundMe како би прикупила донације за трошкове сахране.