(ВИДЕО) НОВИ СУКОБ НА ПОМОЛУ? ЗАСТРАШУЈУЋИ СНИМЦИ ДОЛАЗЕ ИЗ ОВЕ АРАПСКЕ ЗЕМЉЕ Убијен вођа наоружане групе, кренуо хаос!

Оружани сукоби избили су у понедељак увече у Триполију, главном граду Либије, а пуцњава је одјекивала у центру града и другим деловима либијске престонице након извештаја да је вођа наоружане групе убијен, рекла су три становника Ројтерсу телефоном.

Инцидент је изазван убиством шефа службе безбедности у Председничком савету Либије Абдела Ганија ал-Киклија познатијег као Ганива, команданта Апарата снага подршке ССА, једне од моц́них оружаних група у Триполију, са седиштем у густо насељеном месту Абу Салим.

ССА је под управом Председничког савета који је дошао на власт 2021. године са Владом националног јединства (ГНУ) Абдулхамида Дбејбаха кроз процес који су подржале Уједињене нације.

Министарство унутрашњих послова ГНУ позвало је грађане у кратком саопштењу да остану код куће "ради сопствене безбедности".

Armed clashes are being reported in the center of Tripoli, Libya. pic.twitter.com/fl9FNhjwAj

— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) May 12, 2025