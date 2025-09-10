(ВИДЕО) Отац из пакла ОТЕО ТРОЈЕ ДЕЦЕ И НЕСТАО После 4 године малишани пронађени у ужасним условима
Скоро четири године трајала је потрага за оцем и несталом децом, уз повремене трагове, а епилог слама срце.
Том Филипс је отео своје троје деце, Џејдауа, Маверика и Ембер, на Божић 2021. године, након што је донета судска пресуда о њиховом старатељству, и било је то као да се земља срушила на њих. Чак ни опсежне претраге нису довеле до проналаска, а полиција је била у уверењу да је побегао са њима негде у дивљину.
Скоро четири године трајала је потрага за оцем и децом, уз повремене трагове на самом почетку истраге.
Једанаестог септембра 2021. године Том Филипс је први пут нестао са своје троје деце из породичног дома у Марокопи. Уследила је велика потрага која је трајала недељама, да би се 30. септембра 2021. отац се вратио кући са децом, тврдећи да су били на "камповању", али није дао никакво друго објашњење за то што су нестали на неколико недеља.
Затим је оптужен за расипање полицијских ресурса. Тронедељна потрага коштала је земљу стотине хиљада долара. У децембру 2021. Том је опет нестао, али овог пута полиција није покренула потрагу.
Филипс се није појавио на суду у јануару 2022. па је полиција издала налог за његово хапшење. Месец дана касније Филипс се накратко вратио кући усред ноћи како би узео залихе, а затим није виђен поново дуже од годину дана.
Између августа и новембра 2023. деца и отац су виђени више пута на разним местима - у гвожђарији, у сукобу, на квадовима и у више наводних пљачки. Да би у јуну 2024. полиција понудила награду од 80.000 долара за информације о локацији оца и троје деце. Награда је истекла, а полиција није дошла ни до једног новог открића.
Међутим неколико месеци касније ловци су приметили оца и децу како ходају фармом. Том је виђен како носи пушку док са децом пешачи имањем са великим ранчевима и то је било последњи пут да се чуло за њих све до немилог догађаја када су Филипс и једно његово дете, обоје са маскама покушали да провале у продавницу у месту Пиопо, усред ноћи.
Нужда је приморала Тома да узме једно од деце и заједно су покушали да провале у продавницу пољопривредне опреме у граду Пиопио. Није успело, и када је полиција стигла, уследила је пуцњава, у којој је један полицајац тешко повређен, а Том убијен.
Пронађено дете је потом одвело полицију до скровишта усред шуме где су живели и где су била друго двоје деце. У време нестанка деца су имала 8, 7 и 5 година, а сада су четири године старији. Власти су преузеле старатељство над њима.
Из полиције су саопштили да су деца добро, али да ће им бити потребно време да се опораве од патње.
Када је Филипс након што је изгубио законско старатељство отео и побегао са својом децом очигледно није мислио о њиховој безбедности, али је успешно избегавао власти дуге 4 године, за то време их приморавајући да живе у неусловима.
"Филипс није бринуо о сигурности деце и буквално их је довео у опасност", поручио је полицијски повереник.
У кампу, који је окружен густом вегетацијом, пронађена је и залиха ватреног оружја и муниције. Два квада била су паркирана међу дрвећем. а у тренутку кад су власти стигле на место догађаја, потрага за двоје деце трајала је готово 12 сати.
Након што су деца пронађена, њихова мајка је рекла да је тужна због догађаја, али и да осећа "дубоко олакшање" што је "мука њене деце завршена".