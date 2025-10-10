(ВИДЕО) ПАНИКА У ЈУГОИСТОЧНОЈ АЗИЈИ Земљотрес од 7,6 степени изазвао УПОЗОРЕЊЕ НА ЦУНАМИ
ЏАКАРТА: Индонезија је издала упозорење на цунами за регионе Северног Сулавесија и Папуе након што је снажан земљотрес, јачине 7,6 степени по Рихтеровој скали, погодио јужне Филипине, саопштила је индонежанска агенција за геофизику.
Упозорење подразумева да постоји ризик од цунамија висине и до 50 цм који би погодили обале Индонезије, наводи се у саопштењу, преноси Ројтерс.
⚠️ Important
The situation in Tagum City, Davao del Norte during the magnitude 7.6 earthquake that struck off the coast of Davao Oriental, Philippines pic.twitter.com/TGC1O67Vr8
— Open News© (@OpenNewNews) October 10, 2025
Таласи цунамија високи 17 центиметара забележени су у индонежанским водама, саопштио је директор Центра за земљотресе и цунами у тој земљи, преноси BBC.
"То називамо мањим цунамијем", рекао је он.
На основу података индонежанске сеизмолошке агенције, таласи цунамија висине од 3,5 до 17 центиметара забележени су на острвима Талауд на територији северног Сулавесија.
Земљотрес јачине 7,6 степени по Рихтеровој скали погодио је данас Филипине, саопштио је Филипински институт за вулканологију и сеизмологију.
Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 10 километара, удаљен око 62 километра од обале.
Construction worker captures the M7.4 earthquake that hit the Philippines...😱
📍 Davao Citypic.twitter.com/ToH8a0rPRo
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 10, 2025
Пацифички центар за упозорења од цунамија саопштио је да су могући опасни таласи у радијусу од 300 километара од епицентра.