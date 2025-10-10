broken clouds
(ВИДЕО) ПАНИКА У ЈУГОИСТОЧНОЈ АЗИЈИ Земљотрес од 7,6 степени изазвао УПОЗОРЕЊЕ НА ЦУНАМИ

10.10.2025. 07:26
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

ЏАКАРТА: Индонезија је издала упозорење на цунами за регионе Северног Сулавесија и Папуе након што је снажан земљотрес, јачине 7,6 степени по Рихтеровој скали, погодио јужне Филипине, саопштила је индонежанска агенција за геофизику.

Упозорење подразумева да постоји ризик од цунамија висине и до 50 цм који би погодили обале Индонезије, наводи се у саопштењу, преноси Ројтерс.


Таласи цунамија високи 17 центиметара забележени су у индонежанским водама, саопштио је директор Центра за земљотресе и цунами у тој земљи, преноси BBC.

"То називамо мањим цунамијем", рекао је он.

На основу података индонежанске сеизмолошке агенције, таласи цунамија висине од 3,5 до 17 центиметара забележени су на острвима Талауд на територији северног Сулавесија.

Земљотрес јачине 7,6 степени по Рихтеровој скали погодио је данас Филипине, саопштио је Филипински институт за вулканологију и сеизмологију.

Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 10 километара, удаљен око 62 километра од обале.

Пацифички центар за упозорења од цунамија саопштио је да су могући опасни таласи у радијусу од 300 километара од епицентра.

Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
