(ВИДЕО) ПЛЕСОМ ПРОТИВ ПОРЕЗА Брејкденсом указао на драстично повећање пореза на имовину
ЊУ ЏЕРЗИ: Скупштинска сала у граду Кренфорд претворила се у плесни подијум када је кандидат за општинску власт, Вил Тили (Will Thilly), извео необичан, али ефектан протест – брејкденсом како би скренуо пажњу на растући порез на имовину.
У тишини протеста, Тили је прво плесним корацима дошао до говорнице, а затим је извео робот кореографију и чак „бекспин”, без пратње музике или реакције публике.
Након паузе док је узимао воду и папир, започео је реторику: осветлио је несразмеру између обећаног и стварног повећања пореза у оквиру референдума. Према његовим речима, док је просечно повећање требало бити око 400 долара, његов рачун је скочио за око 900 долара.
Тили је скренуо пажњу на то да су грађани били обавештени о мањем повећању пореза и поставио питање: „Које су стварне додатне трошкове школе имале, о којима грађани нису били обавештени пре референдума?“
Штавише, Тили је раније користио креативне протесте да би истакао проблеме наметања пореза на грађане, док грађевински инвеститори не плаћају довољно. Намерава да својим примером покаже да скупштинске седнице треба да буду место отворенијег, пријатељскијег дијалога са грађанима. Као завршницу свог перформанса, Тили је тихо извео „мунвок“ (moonwalk) и напустио говорницу.