(ВИДЕО) ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЈАХТА ВРЕДНА 20 МИЛИОНА ДОЛАРА НЕСТАЈЕ У ПЛАМЕНУ Хорор снимак стиже са Ибице

13.08.2025. 20:14
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Фото: pixabay.com

На друштвеним мрежама се појавио снимак великог пожара који је захватио суперјахту Да Винчи недалеко од обале Ибице у Средоземном мору.

Док су хитне службе јуриле на место догађаја, ватра је за тили час прогутала пловило вредно 20 милиона долара, које је на крају потонуло, пренео је британски The Mirror.

Хитне службе су пожуриле ка 27,7 метара дугом пловилу, које се нашло у проблему близу Ибице након што је у понедељак ујутро, око 11,20 сати, избио пожар који је потпуно захватио брод.

 

 Снимак приказује разбуктали пожар и густ црни дим који се уздиже ка небу, а пожару је допринео и снажан ветар. Шпанска поморска спасилачка екипа успела је да спасе свих седам путника који су били на јахти, али је саопштила да није било могуће сачувати пловило, упркос помоћи ватрогасне службе.

Несрећа се одиграла 7,3 наутичке миље југозападно од Форментере, мањег острва поред Ибице, удаљеног свега 40 минута вожње трајектом. То је популарна дестинација за јахте, а пожар се догодио у врхунцу туристичке сезоне.

Претпоставља се да је пожар избио делу где је смештен мотор јахте, а четири путника, два члана посаде и капетан су евакуисани на сигурно. Путници су у почетку покушали сами да угасе ватру, али без успеха.

Вести Свет
