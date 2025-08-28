(ВИДЕО) ВЕЛИКИ ПОЖАР У ЕНГЛЕСКОЈ, ГАШЕЊЕ ОТЕЖАВАЈУ БОМБЕ ИЗ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА Током пожара експлодирају бомбе и гранате
ЛОНДОН: Ватрогасне екипе настоје да угасе велики пожар на вресишту у Северном Јоркширу који је избио још 11. августа, а њихове напоре отежавају експлозије заосталих бомби из Другог светског рата и тенковских граната.
Пожар је захватио 25 квадратних километара области Лангдејл Мор у склопу Националног парка, пренео је БиБиСи.
Kако је навео командант локалних ватрогасаца, Џонатан Дајсон, део тог терена је коришћен као полигон за обуку током 40-их година прошлог века, тако да је до сада било 18 експлозија бомби и пројектила до којих је дошла ватра.
Он је додао да је затражена помоћ од осталих енглеских служби.
Министарство одбране саопштило је да је тим за уклањање експлозива открио већи број неексплодираних средстава из Другог светског рата.
🔥 Wartime bombs explode as fire rips across #Yorkshire moorland
Undiscovered Second #WorldWarTwo bombs and tank shells have been exploding as fires have spread across a large area of the North York Moors.
Fire crews have been battling the vast blaze at Langdale Moor – now said… pic.twitter.com/ts73KI5loA
— News.Az (@news_az) August 28, 2025
Kако је Дајсон навео, пожар се брзо раширио на север и северозапад, а гаси га 60 ватрогасаца са 10 возила.
Очекује се да ће убрзо стићи још 10 ватрогасних возила из других делова земље.
Према речима Дајсона, у гашењу пожара ангажовала се цела локална заједница фармера који су пружили велику помоћ.
Један број људи евакуисан је из неких мањих подручја, а припремљена је и стратегија за даљу евакуацију из гушће насељених средина, ако буде потребе за тим, наводи БиБиСи.
Дајсон је казао да је више путева у тој области и даље затворено, али је додао да очекује да ће ватрогасне екипе ускоро успети да локализују пожар.