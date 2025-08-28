moderate rain
22°C
30.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ВЕЛИКИ ПОЖАР У ЕНГЛЕСКОЈ, ГАШЕЊЕ ОТЕЖАВАЈУ БОМБЕ ИЗ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА Током пожара експлодирају бомбе и гранате

28.08.2025. 15:03 15:16
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
d
Фото: pixabay.com

ЛОНДОН: Ватрогасне екипе настоје да угасе велики пожар на вресишту у Северном Јоркширу који је избио још 11. августа, а њихове напоре отежавају експлозије заосталих бомби из Другог светског рата и тенковских граната.

Пожар је захватио 25 квадратних километара области Лангдејл Мор у склопу Националног парка, пренео је БиБиСи.

Kако је навео командант локалних ватрогасаца, Џонатан Дајсон, део тог терена је коришћен као полигон за обуку током 40-их година прошлог века, тако да је до сада било 18 експлозија бомби и пројектила до којих је дошла ватра.

Он је додао да је затражена помоћ од осталих енглеских служби.

Министарство одбране саопштило је да је тим за уклањање експлозива открио већи број неексплодираних средстава из Другог светског рата.

 

 

Kако је Дајсон навео, пожар се брзо раширио на север и северозапад, а гаси га 60 ватрогасаца са 10 возила.

Очекује се да ће убрзо стићи још 10 ватрогасних возила из других делова земље.

Према речима Дајсона, у гашењу пожара ангажовала се цела локална заједница фармера који су пружили велику помоћ.

Један број људи евакуисан је из неких мањих подручја, а припремљена је и стратегија за даљу евакуацију из гушће насељених средина, ако буде потребе за тим, наводи БиБиСи.

Дајсон је казао да је више путева у тој области и даље затворено, али је додао да очекује да ће ватрогасне екипе ускоро успети да локализују пожар.

лондон пожар Други светски рат бомбе
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај