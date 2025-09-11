overcast clouds
20°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ПРВИ СНИМЦИ ХОРОРА У АМЕРИЧКОЈ ШКОЛИ Више од 100 полицајаца на терену, рањени тинејџери у критичном стању

11.09.2025. 09:34 09:41
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/Дневник
Коментари (0)
америка
Фото: Screenshot YT NBC News

У средњој школи на ободу Денвера ученик је отворио ватру на двојицу ђака пре него што је пуцао у себе и касније преминуо.

АП преноси да су то саопштиле америчке власти.

Пуцњава из пиштоља пријављена је јуче око 12.30 сати по локалном времену у средњој школи у Евергрину у савезној држави Колорадо, око 50 километара западно од Денвера у подножју Стеновитих планина.

- Хици су испаљени и унутар и изван школске зграде, а полицајци који су реаговали на позив пронашли су нападача у року од пет минута од доласка - казала је Џеки Кели, портпаролка канцеларије шерифа округа Џеферсон.

Она је рекла да ниједан од полицајаца који су реаговали на пуцњаву није испалио ниједан метак.

- Више од 100 полицајаца из околног подручја пожурило је у школу да покушају да помогну - навеа је Кели.

Рањени тинејџери су били у критичном стању, али је до раних вечерњих сати за једног од њих наведено да је у стабилном стању.

Пуцњава у Колораду десила се истог дана када и убиство Чарлија Кирка, сарадника америчког председника Доналда Трампа.

У пуцњави која се 1999. године догодила у средњој школи Колумбајн у округу Џеферсон убијено је 14 људи, укључујући жену која је преминула раније ове године од компликација задобијених повреда у пуцњави.
 

америка Пуцњава школа
Извор:
Курир.рс/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај