(ВИДЕО) ПРВИ СНИМЦИ ЗЕМЉОТРЕСА КОЈИ СУ ЗАТРЕСЛИ МЕКСИКО! Тло се љуља, људи преплашени, побегли из кућа на улице!

У главном граду, Мексико Ситију који је удаљен 425 км од епицентра, земљотреси су се вероватно осетили у виду слабијих потреса.

Један јачине 6,2 степени по Рихтеру погодио је област 8 километара југоисточно од места Коалкоман де Вазкуез Паларес. Потрес се догодио у 2:32 сати после поноћи, по локалном времену.

Затим се догодио земљотрес јачине 6,6 степени по Рихтеру на 89 км југозападно од градова Апачингана и Мичоакана.

Многи мештани су пријавили како су осетили потресе. Људи су уплашени па су многи изашли на улице.

Потом се догодио земљотрес јачине 6,4 степени по Рихтеру на 77 км западно од истих места - Апачингана и Мичоакана.

Најближи већи град у коме се земљотрес могао осетити је Колима, град са више од 140.000 становника у Мексику, удаљен 88 км (55 миља) северозападно од епицентра.

