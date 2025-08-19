(ВИДЕО) ШПАНИЈА У ПЛАМЕНУ Евакуисано преко 30.000 људи, више од 30 хапшења због подметања пожара
МАДРИД: Ситуација у Шпанији и даље је критична због шумских пожара у Галицији, Kастиљи и Леону и Екстремадури због чега је евакуисано више од 30.000 људи, објавили су данас локални медији.
Власти су ухапсиле 31 особу, а 92 особе су под истрагом због могуће умешаности у изазивање пожара.
Према подацима Министарства унутрашњих послова, Цивилна гарда и Национална полиција спровели су евакуације, док је Хариља означена као најкритичније подручје.
Премијер Шпаније Педро Санчез планира посету том подручју, као и Молезуелас де ла Kарбаљеда, који су такође међу најтеже погођеним местима.
Firefighters battled intense flames and wind in western Spain’s Extremadura region on Sunday. More than 40 fires have been reported in the region. pic.twitter.com/3sgFo5iFtq
— AccuWeather (@accuweather) August 18, 2025
Шумски пожари у Шпанији изазвали су мобилизацију међународне помоћи.
Европска унија је активирала ваздушне и техничке ресурсе из седам земаља, док је посебна пажња усмерена на провинције Замора и Оренсе.
Међународна помоћ укључује два авиона Kанадер и око 100 шумских ватрогасаца из Француске, два авиона Kанадер са капацитетом од 550 литара из Италије, из Холандије два хеликоптера Чинук са капацитетом од 7.000 литара, из Словачке један хеликоптер Блекхок капацитета 3.400 литара, један авион распоређен у бази Матакан из Чешке, из Немачке 66 ватрогасаца са 21 возилом и из Финске 30 ватрогасаца распоређених у Галицији.
То је, према речима генералне директорке Цивилне заштите у ванредних ситуација, Вирџиније Барконес, "највећи прилив" међународне помоћи у историји Шпаније.