(ВИДЕО) РАЗОРНА ОЛУЈА ЗАХВАТИЛА ИТАЛИЈУ Улице потопљене, прорадила клизишта НЕСТАЛА ТУРИСТКИЊА У ПИЈЕМОНТУ
РИМ: Јака олуја погодила је Италију изазивајући клизишта, изливања река и поплаве, јавља РАИ.
У Милану се излила река Севесо и евакуисане су школе, а за Ломбардију, Венето и Лацио издато је наранџасто упозорење.
Снажан пљусак погодио је острво Искију нешто после 8.30 часова, када је за мање од сат времена пала огромна количина кише, уз праву олују муња.
Обилне падавине изазвале су бројне проблеме на острву - поплаве, непроходне путеве, потопљене аутомобиле и десетине позива ватрогасцима.
Неколико општина на острву издало је упозорења грађанима да остану у склоништима, обуставе активности на отвореном и избегавају кретање пешке или колима осим ако није неопходно.
Поплаве су забележене и у разним деловима Напуља због обилних падавина.
У целој Кампанији на снази је жуто метео-упозорење за кише и олује.
У месту Монтероне, на Искији, вода је поплавила улице, а две паркиране патроле карабињера повукла је бујица воде и блата, одневши их неколико метара даље.
Спасиоци настављају потрагу за страном туристкињом несталом након невремена у ноћи између недеље и понедељка, у кампу Лаго Исола у месту Скването, у Спињо Монферату, у провинцији Александрија.
Ватрогасци су на терену са више екипа.
Снажно невреме погодило је током ноћи и област Манћано, у провинцији Гросето, нарочито место Марсилијана.
За само пола сата киша је изазвала изливање потока и поплаве путева.
Најкритичнија ситуација била је на регионалном путу 74, где је део Сгрила био потпуно под водом.
Пут је данас поново отворен.
Бројна стабла пала су на коловоз, угрожавајући возаче и мештане.
На терену су цивилна заштита и радници провинције Гросето са машинама за рашчишћавање.
Поплаве су погодиле и Паганико, у централном делу Италије, где је више путева, укључујући Сенесе, било затворено а ватрогасна служба спасавала је рибарски брод који је због падавина почео да тоне.
На Елби, у Портоферају, поново су забележене поплаве, док је на острву Капраја пало преко 80 милиметара кише за неколико сати.
Нестабилно време задржаће се и наредних дана, нарочито у северним и централним деловима земље, уз честе падавине.
Температуре ће до краја недеље пасти испод просека за ово доба године.
Према прогнози за последњи септембарски викенд, хладна ваздушна маса могла би да стигне до централног Медитерана и донесе ново погоршање времена, укључујући и на југу Италије.