(ВИДЕО) РУСИ ЋЕ ОПЕТ УДАРИТИ БАЛИСТИЧКОМ РАКЕТОМ? Амерички обавештајци проценили да ће "Орешник" ускоро поново летети

Експерименталну ракету "Орешник" амерички званичници виде више као покушај застрашивања, него као промену игре на бојном пољу у Украјини, рекао је амерички званичник који је под условом анонимности разговарао са агенцијом АП.

Званичник је рекао да Русија има само неколико ракета и да оне носе мању бојеву главу од других ракета које Русија редовно лансира на Украјину.

Русија је прво испалила ово оружје у ракетном нападу на украјински град Дњепар 21. новембра. На снимку напада са надзорне камере виде се огромне ватрене лопте које пробијају ваздух и ударају у земљу запањујућом брзином.

У року од неколико сати након напада на војни објекат, руски председник Владимир Путин говорио је на националној телевизији како би се похвалио новом, хиперсоничном ракетом. Он је упозорио Запад да би следећа употреба могла бити против украјинских савезника у НАТО-у који су дозволили Кијеву да користи своје ракете већег домета за напад унутар Русије.

Напад је уследио два дана након што је Путин потписао ревидирану верзију руске нуклеарне доктрине.

