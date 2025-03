(ВИДЕО) РУСИ ИСКОЧИЛИ ИЗ ГАСОВОДА, ОНДА НАПАЛИ С ЛЕЂА! Данима су ходали кроз „цев“, у току невиђена битка за Курск!

Украјински војни званичници су саопштили да је руска војска покушала да заузме Суџу, коју контролишу Украјинци, у западном руском региону Курск слањем трупа кроз гасовод, али тврде да је напад одбијен уз помоћ ракета, артиљерије и беспилотних летелица.

Јуриј Подољака, проруски војни блогер рођен у Украјини, рекао је да су руске специјалне снаге ходале око 15 км дуж главног гасовода и да су неки провели неколико дана у цевима пре него што су изненадили украјинске снаге с леђа у близини Суџе.

Проруски ратни блогер на каналу "Два мајора" рекао је да је у току велика битка за Суџу и да су руске снаге изненадиле украјинске трупе уласком у град преко главног гасовода.

Руски Телеграм канали показали су специјалне снаге које носе гас маске и светла поред онога што изгледа као велика цев.

- Борбе су се наставиле током ноћи у Суџи - рекао је Подољака.

Други ратни блогер, Јуриј Котенок, рекао је да украјинске снаге премештају опрему из Суџе према граници.

- У овом тренутку, наше јединице нападају североисточни део Суџе и боре се у области улице Ломоносов и индустријске зоне Суџа - рекао је Котенок.

Упад Украјине у Курск прошлог августа био је најозбиљнији напад на руску територију од 1941. године.

Последњих недеља и месеци, руске снаге су успеле да потисну Украјинце у Курску.

🇷🇺🇺🇦And here are the shots of the journey through the pipe to Sudzha. The soldiers had to walk 12 kilometers. Through the pipe. pic.twitter.com/JAl9NvshdD

