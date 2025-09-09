light rain
(ВИДЕО) СРУШИЛА СЕ МИНИСТАРКА ЗДРАВЉА Пала је преко говорнице након што се представила јавности, СВИ СУ СКОЧИЛИ ДА ПОМОГНУ

09.09.2025. 19:12 19:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Блиц
X@Megatron_ron
Фото: X@Megatron_ron

Нова шведска министарка здравља Елизабет Лан. онесвестила се током конференције за медије на којој је представљена јавности, док је на бини стајала са премијером Улфом Кристерсоном и другим званичницима.

На снимку се види како пада неконтролисано унапред и у паду повлачи говорницу са собом, након чега присутни брзо прилазе да јој помогну. Конференција је прекинута.

Према извештају репортера листа Афтонбладет који је био на лицу места, Лан је изведена из просторије када је дошла свести. Неколико минута касније, вратила се назад.

- Ово баш и није био обичан уторак, и овако то изгледа када дође до пада шећера у крви – рекла је министарка.

Blic.rs

