(ВИДЕО) СРУШИЛА СЕ МИНИСТАРКА ЗДРАВЉА Пала је преко говорнице након што се представила јавности, СВИ СУ СКОЧИЛИ ДА ПОМОГНУ
Нова шведска министарка здравља Елизабет Лан. онесвестила се током конференције за медије на којој је представљена јавности, док је на бини стајала са премијером Улфом Кристерсоном и другим званичницима.
На снимку се види како пада неконтролисано унапред и у паду повлачи говорницу са собом, након чега присутни брзо прилазе да јој помогну. Конференција је прекинута.
BREAKING: 🇸🇪 Sweden's Health Minister Elisabet Lann collapses during live press conference pic.twitter.com/aJE0NxT0AJ
— Megatron (@Megatron_ron) September 9, 2025
Према извештају репортера листа Афтонбладет који је био на лицу места, Лан је изведена из просторије када је дошла свести. Неколико минута касније, вратила се назад.
- Ово баш и није био обичан уторак, и овако то изгледа када дође до пада шећера у крви – рекла је министарка.
Blic.rs