(ВИДЕО) ТРАГЕДИЈА У ЗООЛОШКОМ ВРТУ У пожару изгорело 28 крокодила и једна корњача

09.09.2025. 11:16 11:30
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Screenshot X / LX

У пожару који је избио данас у зоолошком врту у руском граду Јејск, настрадало је 28 крокодила и једна корњача, а људских жртава није било, саопштила је Главна управа Министарства за ванредне ситуације Руске Федерације за Краснодарски крај.

Пожар је избио у згради где се налази зоолошки врт са крокодилима, као и делфинаријум и океанаријум, али је његово ширење на ове објекте спречено, преноси РИА Новости.

 

"Ватрогасци су брзо локализовали пожар, спречивши његово ширење на делфинаријум и океанаријум. Нажалост, 28 крокодила и једна корњача су угинули. Узрок пожара се утврђује", наводи се у саопштењу.

(k1info.rs)

