(ВИДЕО) ТРАГЕДИЈА У ЗООЛОШКОМ ВРТУ У пожару изгорело 28 крокодила и једна корњача
У пожару који је избио данас у зоолошком врту у руском граду Јејск, настрадало је 28 крокодила и једна корњача, а људских жртава није било, саопштила је Главна управа Министарства за ванредне ситуације Руске Федерације за Краснодарски крај.
Пожар је избио у згради где се налази зоолошки врт са крокодилима, као и делфинаријум и океанаријум, али је његово ширење на ове објекте спречено, преноси РИА Новости.
Krasnodar Krai, Russia ❗
🔥💨 The building of the dolphinarium and crocodile farm caught fire in Yeisk! Last night, a fire broke out in the building housing the "Crocodile Canyon" and the petting zoo. 1/ pic.twitter.com/knFmXFewzA
"Ватрогасци су брзо локализовали пожар, спречивши његово ширење на делфинаријум и океанаријум. Нажалост, 28 крокодила и једна корњача су угинули. Узрок пожара се утврђује", наводи се у саопштењу.
Several crocodiles have just been resuscitated after a fire in Yeysk. According to SHOT, they are in serious condition and veterinarians are working on site. 3/ pic.twitter.com/z4gK8gLbvJ
