(ВИДЕО) ТУРСКА СЕ ТРЕСЛА ЦЕЛУ НОЋ Један живот изгубљен ДЕСЕТИНЕ ПОВРЕЂЕНИХ У БОЛНИЦАМА

11.08.2025. 07:39 07:47
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
zemljotres
Фото: Screenshot / Benefit News 24

У земљотресу јачине 6,1 степен Рихтерове скале који је синоћ погодио округ Синдирги у Баликесиру на западу Турске погинуо је 81-годишњи мушкарац, док је 29 људи повређено.

Након тог земљотреса, у Турској је током ноћи забележено стотинак слабијих потреса јачине од два степена до 4,5 степени. 

Јутрос је земљотрес регистрован и 25 километара од центра Анкаре у округу Етимесгут, а био је јачине 3,2 степена, јавили су турски медији. 

Земљотрес јачине 6,1 степен који је у недељу погодио Баликесир осетио се и у Истанбулу, Бурси, Баликесиру, Коџаелију и околним провинцијама, преноси турски дневник "Хуријет". Турски министар унутрашњих послова Али Јерликаја, који је посетио угрожени регион, изјавио је да је у земљотресу повређено укупно 29 људи, али да нико није задобио тешке повреде.

 "У 16 села има срушених објеката, 12 кућа је напуштено", рекао је Јерликаја. Турски министар здравсља Кемал Мемишоглу рекао је да су се укупно 52 особе јавиле у турске болнице у вези са земљотресом, а да је 29 задржано на лечењу.

"Молим се за Божју милост над нашим преминулим грађанином и изражавам саучешће његовој породици. Желим брз опоравак свим нашим повређеним суграђанима", рекао је Мемишоглу.

Турска агенција за управљање катастрофама и ванредним ситуацијама (АФАД) саопштила је јутрос да се у округу Синдирги у провинцији Баликесир јутрос догодио накнадни потрес јачине 3,7 степени Рихтерове скале, на дубини од приближно седам километара. 

Главна команда жандармерије је саопштила на друштвеним мрежама да су, након земљотреса магнитуде 6,1 степен Рихтерове скале који се догодио у округу Синдирги у Баликесиру јуче око 19.53 сати, тимови јавне безбедности жандармерије започели процену штете и рад на скенирању терена у региону.

 Након јаког земљотреса у округу Синдирги, канцеларија гувернера је саопштила да су летње школе широм провинције затворене на један дан, а труднице и особе са инвалидитетом које раде у јавним институцијама и организацијама биће на административном одсуству. 

Епицентар земљотреса јачине 6,1 степен био је на дубини од 11 километара, 52 километра од града Баликесира, пренео је ТРТ Хаберлер. Према изјавама становника, потрес је био јак и трајао је 10-20 секунди.

(k1info.rs)

