(ВИДЕО) ТУРСКА СЕ ТРЕСЛА ЦЕЛУ НОЋ Један живот изгубљен ДЕСЕТИНЕ ПОВРЕЂЕНИХ У БОЛНИЦАМА
У земљотресу јачине 6,1 степен Рихтерове скале који је синоћ погодио округ Синдирги у Баликесиру на западу Турске погинуо је 81-годишњи мушкарац, док је 29 људи повређено.
Након тог земљотреса, у Турској је током ноћи забележено стотинак слабијих потреса јачине од два степена до 4,5 степени.
Do you know how to survive an earthquake?
During the earthquake in Turkey, those who had not had time to leave buildings took shelter under tables and wherever they could.
After the earthquake, aftershocks of 4.6 and 4.1 shook the west of Turkey.
Seismologists specify that the… pic.twitter.com/3EqU59HoJf
— ZetaTalk Followers: Watch X, Planet X, aka Nibiru (@ZT_Followers) August 11, 2025
Јутрос је земљотрес регистрован и 25 километара од центра Анкаре у округу Етимесгут, а био је јачине 3,2 степена, јавили су турски медији.
Земљотрес јачине 6,1 степен који је у недељу погодио Баликесир осетио се и у Истанбулу, Бурси, Баликесиру, Коџаелију и околним провинцијама, преноси турски дневник "Хуријет". Турски министар унутрашњих послова Али Јерликаја, који је посетио угрожени регион, изјавио је да је у земљотресу повређено укупно 29 људи, али да нико није задобио тешке повреде.
A 6.1-magnitude earthquake struck Türkiye's Balikesir province, leaving one dead, 29 injured, and causing 16 building collapses, 12 of which were abandoned, Interior Minister Ali Yerlikaya announced. #earthquakeinturkey #TurkeyEarthquake #Turkey pic.twitter.com/8CyLVFQIBx
— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) August 11, 2025
"У 16 села има срушених објеката, 12 кућа је напуштено", рекао је Јерликаја. Турски министар здравсља Кемал Мемишоглу рекао је да су се укупно 52 особе јавиле у турске болнице у вези са земљотресом, а да је 29 задржано на лечењу.
"Молим се за Божју милост над нашим преминулим грађанином и изражавам саучешће његовој породици. Желим брз опоравак свим нашим повређеним суграђанима", рекао је Мемишоглу.
Турска агенција за управљање катастрофама и ванредним ситуацијама (АФАД) саопштила је јутрос да се у округу Синдирги у провинцији Баликесир јутрос догодио накнадни потрес јачине 3,7 степени Рихтерове скале, на дубини од приближно седам километара.
Главна команда жандармерије је саопштила на друштвеним мрежама да су, након земљотреса магнитуде 6,1 степен Рихтерове скале који се догодио у округу Синдирги у Баликесиру јуче око 19.53 сати, тимови јавне безбедности жандармерије започели процену штете и рад на скенирању терена у региону.
A 6.1-magnitude earthquake hit eastern Turkey, killing 1 person and causing damage in several areas, officials confirm. #TurkeyEarthquake #BreakingNews pic.twitter.com/51X4PogfK8
— Benefit News 24 (@BenefitNews24) August 11, 2025
Након јаког земљотреса у округу Синдирги, канцеларија гувернера је саопштила да су летње школе широм провинције затворене на један дан, а труднице и особе са инвалидитетом које раде у јавним институцијама и организацијама биће на административном одсуству.
Епицентар земљотреса јачине 6,1 степен био је на дубини од 11 километара, 52 километра од града Баликесира, пренео је ТРТ Хаберлер. Према изјавама становника, потрес је био јак и трајао је 10-20 секунди.