(ВИДЕО) УХАПШЕНА ДЕВОЈЧИЦА (13), ПОЛИЦИЈА НЕМИЛОСРДНА У РАЗБИЈАЊУ ПРОТЕСТА Немци у поној опреми заводе ред без трунке милости

29.08.2025. 07:46 07:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Ало
Printscreen Instagram - eyadalzaro
Фото: Printscreen Instagram - eyadalzaro

Док српска полиција често остаје уздржана према блокадама, у западним земљама попут Француске, Велике Британије, Немачке и САД-а реакције су брзе и одлучне.

Без оклевања интервенишу, не показујући попустљивост ни према коме, укључујући и малолетнике, уз нулту толеранцију на било какве нереде.

Тако је једна тринаестогодишња девојчица ухапшена у Берлину због учешц́а у пропалестинском протесту.

Полицајци у пуној опреми  дословно су је носили јер се девојчица опирала хапшењу:

немачка
Извор:
Дневник, Ало
Пише:
Дневник
Вести Свет
