(ВИДЕО) УХАПШЕНА ДЕВОЈЧИЦА (13), ПОЛИЦИЈА НЕМИЛОСРДНА У РАЗБИЈАЊУ ПРОТЕСТА Немци у поној опреми заводе ред без трунке милости
29.08.2025. 07:46 07:59
Коментари (0)
Док српска полиција често остаје уздржана према блокадама, у западним земљама попут Француске, Велике Британије, Немачке и САД-а реакције су брзе и одлучне.
Без оклевања интервенишу, не показујући попустљивост ни према коме, укључујући и малолетнике, уз нулту толеранцију на било какве нереде.
Тако је једна тринаестогодишња девојчица ухапшена у Берлину због учешц́а у пропалестинском протесту.
Полицајци у пуној опреми дословно су је носили јер се девојчица опирала хапшењу: