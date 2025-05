(ВИДЕО) УКРАЈИНА У НАПАДУ, УЗБУНА У МОСКВИ Обустављени летови, удари са свих страна на главни град Русије

Према прелиминарним извештајима, није било повређених нити материјалне штете од крхотина, рекао је Собјанин на Телеграму.

Украјински дронови у нападу на Москву

🔴 Ukraine attacked Moscow with drones as the capital prepares for Victory Day celebrations with world leaders including Chinese president Xi Jinping



Follow the latest ⬇️https://t.co/YIPjJjBZLn pic.twitter.com/PjAaSaw0Zy

— The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2025