"ЗЕЛЕНСКИ МОРА ДА СЕ ОДРЕКНЕ КРИМА И ЧЛАНСТВА У НАТО" Трампов ултиматум Зеленском
ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп је уочи разговора са украјинским председником Володимиром Зеленским и великом делегацијом европских лидера најавио да ће посетиоцима Беле куће данас пренети поруку да Зеленски мора да пристане на неке од руских услова да би се рат у Украјини завршио, међу којима су одрицање од Kрима и чланства у НАТО.
"Председник Украјине Зеленски може да оконча рат са Русијом готово одмах, ако жели, или може да настави да се бори. Сетите се како је почело. Нема враћања Kрима који је Обама дао (пре 12 година, без испаљеног метка!), и нема уласка Украјине у НАТО. Неке ствари се никада не мењају", написао је Трамп на друштвеним мрежама преноси СиЕнЕн.
Трамп је у поруци навео да је данас "велики дан".
"Никада нисмо имали толико европских лидера у исто време. Велика ми је част да их угостим", рекао је Трамп.
Састанак са Трампом у Белој кући потврдили су председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен, а очекује се долазак и француског председника Емануела Макрона, британског премијера Kира Стармера, немачког канцелара Фридриха Мерца, италијанске премијерке Ђорђе Мелони, председника Финске Александра Стуба, као и генералног секретара НАТО Марка Рутеа.
Европски лидери који данас долазе у Белу кућу са Зеленским исказали су раније забринутост да ће се састанак свести на то да ће Трамп вршити притисак на украјинског лидера да прихвати услове које је Путин поставио током сусрета са Трампом на Аљасци у петак, наводи СиЕнЕн.