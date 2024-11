(ВИДЕО) УКРАЈИНЦИ УНИШТИЛИ ЈОШ ЈЕДАН РУСКУ ПВО СИСТЕМ Отишао и РАКЕТНИ ЛАНСЕР БУК М2

Они су у објави на Телеграм каналу саопштили да је то четврти комплекс руске противваздушне одбране високе вредности, који је откривен и погођен у последње две недеље, уз објаву одговарајућег видеа, пренео је Укринформ.

БУК-М2 су руски ракетни системи средњег домета типа земља - ваздух, осмишљени ради заштите авионских крстарећих ракета за потребе модернизације руске противваздушне одбране.

Destruction of a Russian BUK-M2 air defense system is, of course, good.

However, destruction of a Russian BUK with a spectacular fireworks finale is truly amazing.



