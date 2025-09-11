ВОЈСКА ДУЖ ГРАНИЦЕ СА КОЛУМБИЈОМ Мадуро: Спремни смо за оружану борбу, ако буде потребно
КАРАКАС: Председник Венецуеле Николас Мадуро изјавио је данас да ће његова земља распоредити војне, полицијске и цивилне одбрамбене снаге на 284 "ратишта" широм земље.
"Спремни смо за оружану борбу, ако буде потребно. Дуж свих венецуеланских обала, од границе са Колумбијом до истока земље, од севера до југа и од истока до запада, имамо пуну припрему званичних трупа", рекао је Мадуро у Сијудад Карибији, недалеко од главног града Каракаса, током обраћања на државној телевизији, где је са њим био министар одбране.
Сједињене Америчке Државе појачале су присуство своје војске на југу Кариба, у оквиру акције коју су назвали сузбијањем шверцера дроге, и наредиле је распоређивање 10 борбених авиона Ф-35 на аеродром у Порторику, преноси Ројтерс.
Прошле недеље, у америчком војном нападу на Карибима погинуло је 11 људи и потонуо је брод из Венецуеле за који је Трамп рекао да је превозио илегалне наркотике, иако је његова администрација пружила оскудне информације о инциденту, чак и усред захтева чланова америчког Конгреса.
Мадуро, који је тврдио да се америчка војска нада да ће га свргнути са власти и чија је влада рекла да је Трампов видео снимак напада вештачка интелигенција, није рекао колико ће војника, полиције или цивилних милиција учествовати у новом распоређивању.
Венецуеланска влада је већ најавила повећање броја војника за 25.000 за регионе дуж границе са Колумбијом, које се сматрају центром трговине дрогом.
САД су прошлог месеца удвостручиле награду за информације
које би довеле до хапшења Мадура на 50 милиона долара због оптужби за трговину дрогом и везе са криминалним групама.
Мадуро је негирао оптужбе, а његова влада тврди да Венецуела није произвођач дроге.