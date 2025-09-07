ВОЗ ПУН МУНИЦИЈЕ ИСКЛИЗНУО ИЗ ШИНА На терену спасилачке службе
07.09.2025. 22:16 22:28
Коментари (0)
У Шведској је данас због јаких киша које су захватиле северни део покрајине Вестернурланд, исклизнуо теретни воз који је превозио муницију, а неколико вагона је завршило поред шина
"У једној од вагона се налазе муниција и литијумске батерије", изјавио је портпарол шведске железничке управе Петер Јонсон, преноси јавни сервис Шведске СВТ.
Опасни терет преузеће спасилачке службе, а након тога ће шведска железничка управа извршити чишћење и проценити штету на терену.
Према саопштењу шведске железничке управе "Трафикверкет", обнова железничке пруге ће трајати неколико недеља.
"Према свему судећи, застоји ће бити дужи, али тачно време не можемо да прецизирамо", закључио је Јонсон.