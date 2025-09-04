ЗАДРХТАО И КАБУЛ Нови земљотрес у Авганистану ЈАЧИНЕ 6,2 СТЕПЕНИ РИХТЕРОВЕ СКАЛЕ
04.09.2025. 19:59 20:00
Земљотрес јачине 6,2 степена Рихтерове сакле погодио је данас југоисточни Авганистан, према подацима Немачког истраживачког геолошког центра.
Епицентар потреса био је на дубини од око 10 километара, јавља Ројтерс.
Авганистан је у последњих неколико дана погодило више змељотреса сличне јачине, у којима је погинуло најмање 2.200 људи, а повређено најмање 3.640.
Уједињене нације упозориле су да би број жртава могао бити и већи, јер су људи и даље заробљени под рушевинама док време истиче за преживеле.
Тло у Авганистану склоно је смртоносним земљотресима, посебно у планинском венцу Хиндукуш, где се спајају Индијска и Евроазијска тектонска плоча.