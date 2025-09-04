scattered clouds
25°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗАДРХТАО И КАБУЛ Нови земљотрес у Авганистану ЈАЧИНЕ 6,2 СТЕПЕНИ РИХТЕРОВЕ СКАЛЕ

04.09.2025. 19:59 20:00
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Земљотрес јачине 6,2 степена Рихтерове сакле погодио је данас југоисточни Авганистан, према подацима Немачког истраживачког геолошког центра.

Епицентар потреса био је на дубини од око 10 километара, јавља Ројтерс.

Авганистан је у последњих неколико дана погодило више змељотреса сличне јачине, у којима је погинуло најмање 2.200 људи, а повређено најмање 3.640.

Уједињене нације упозориле су да би број жртава могао бити и већи, јер су људи и даље заробљени под рушевинама док време истиче за преживеле.

Тло у Авганистану склоно је смртоносним земљотресима, посебно у планинском венцу Хиндукуш, где се спајају Индијска и Евроазијска тектонска плоча.

 

авганистан земљотрес
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај