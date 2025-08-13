clear sky
ЗАВРШЕН ТАЈНИ САСТАНАК ТРАМП – ЗЕЛЕНСКИ - ЕУ Све било суперскривено због Руса, ево шта је било „на столу“

13.08.2025. 16:46 16:57
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
с
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Према саопштењу француског председништва, завршен је онлајн самит на којем су учествовали председник САД-а Доналд Трамп, украјински председник Володимир Зеленски и челници Европске уније.

Самит о будућности Украјине одржан је преко видео-конференције који прате најстроже мере безбедности у седишту канцелара Немачке, Фридриха Мерца, због страха од руског шпијунирања, пише "Билд".

Конференцију, у којој учествовао председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп заједно са европским лидерима, Мерц и украјински председник Володимир Зеленски, пратили су на такозваном "тајном спрату" - четвртом спрату зграде кабинета канцелара, познатом по простору отпорном на прислушкивање и без прозора.

Због, како пише "Билд", "екстремних" безбедносних протокола, преводиоци нису дозвољени - сви учесници морају да говоре енглески. Мобилни телефони били су забрањени и остављани су ван просторије, у посебној "кутији за шум", која емитује позадински звук с циљем неутрализације потенцијалног прислушкивања чак и из искључених уређаја.

У просторији су били само најближи саветници Мерца и Зеленског, док су остали учесници видео-конференције присуствовали из безбедних соба у својим матичним канцеларијама.

 

 

Вести Свет
