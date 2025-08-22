ЗБОГ ТАЛАЦА БУКТЕ ВАТРЕ У ТЕЛ АВИВУ Демонстранти блокирали ауто-пут Ајалон, захтевају споразум
22.08.2025. 18:21 18:25
ТЕЛ АВИВ: Демонстранти који подржавају споразум о таоцима блокирали су саобраћај на ауто-путу Ајалон, близу раскрснице Хашалом, у Тел Авиву.
Активисти су поставили транспаренте са поруком "Станите док се сви не врате" и организовали шабатски оброк на траци ауто-пута, пренео је Тајмс оф Израел.
Према извештајима локалних медија, демонстранти су оптужили премијера Израела Бењамина Нетанјахуа да се, ''док седи за шабатним столом, не бави судбинама породица талаца, које су, како кажу, приморане да петак проведу у страху''.
Они тврде да постоји договор о размени и захтевају од Нетањахуа да га одмах прихвати.