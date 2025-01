(ВИДЕО) ОВА ЖЕНА ЈЕ КРИВА ЗА ХОРОР У ЛОС АНЂЕЛЕСУ Побеснели Американци трвде "Због ње ватрогасци нису имали шансе против пожара"

Грађани за пакао који их је снашао криве директно градоначелницу Карен Бас, чији један потез је по њима апсолутно осакатио способност ватрогасаца да се боре с ватреном стихијом каква одавно није виђена.



Градоначелница Лос Анђелеса Карен Бас је, наиме, смањила буџет ватрогасне службе за 17,6 милиона долара - и то свега неколико месеци пре него што су пожари претворили град у неконтролисани пакао с којим се ватрогасне екипе и даље боре.



A reporter's question to the mayor of LA:



"Do you regret cutting the fire department by millions of dollars, Madam Mayor? Have you nothing to say today?"



