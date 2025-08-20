ШЕСТ ОДСЕЧЕНИХ ГЛАВА ПРОНАЂЕНО НА ПУТУ Крвави обрачун картела у Мексику
МЕKСИKО СИТИ: Шест одсечених мушких глава пронађено је на путу који повезује мексичке савезне државе Пуеблу и Тласкалу, саопштиле су локалне власти.
Полиција није навела могући мотив убистава нити је идентификовала одговорну криминалну групу, пише БиБиСи.
Ипак, према наводима локалних медија, поред тела је пронађено ћебе са поруком упозорења ривалским бандама, коју је очигледно потписала група под именом "Ла Баредора", односно, "чистач".
Иако иста група делује у западној држави Гереро, за сада није потврђено да су они одговорни за напад.
Тужилаштво Тласкале саопштило је да је покренута истрага.
Савезне власти се до сада нису огласиле поводом случаја.
Регион у којем су тела пронађена сматра мирнијим у поређењу са деловима Мексика погођеним интензивним насиљем банди, попут Синалое и Гванахуата.
Поред трговине дрогом, то подручје има проблем и са шверцом горива, познатим као "хуачиколео", који илегалним групама доноси вишемилионске приходе.
У јуну су у Синалои пронађена тела 20 особа, укључујући четири обезглављене жртве, док је у мају седморо младих убијено током пуцњаве на црквеном догађају у Гванахуату.
Насиље између картела у Мексику ескалирало је последњих година, са стотинама хиљада убијених и десетинама хиљада несталих од 2006. године, када је влада први пут ангажовала војску у борби против нарко-банда.