МАЛОЛЕТНИК УХАПШЕН ЗБОГ ПОКУШАЈА УБИСТВА, ЧЕТВОРИЦА ЗБОГ ТУЧЕ Расветљено рањавање младића на сплаву
Припадници Министарства унутрашњих послова (МУП) у Београду, Полицијске станице Стари град, у сарадњи са надлежним тужилаштвима, расветлили су тешко рањавање осамнаестогодишњег младића које се догодило 28. септембра испред једног београдског сплава.
Једно лице је ухапшено због постојања основа сумње да је извршило кривично дело убиство у покушају. Он је, уз кривичну пријаву, приведен Вишем јавном тужилаштву – Одељењу за малолетнике у Београду.
Подсећамо, младић је задобио убодну рану у пределу стомака и констатована му је тешка телесна повреда опасна по живот.
Хапшење због учествовања у тучи
Осим главног осумњиченог, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело учествовање у тучи ухапшена су још четворица младића: М.Н. (2004), Ј.М. (2004), В.Ћ. (2006) и А.П. (2003).
Њима је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Првом основном јавном тужилаштву у Београду.
Такође, против још једног лица биће поднета кривична пријава у редовном поступку, такође због сумње да је учествовало у тучи.