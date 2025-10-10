overcast clouds
14°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАЛОЛЕТНИК УХАПШЕН ЗБОГ ПОКУШАЈА УБИСТВА, ЧЕТВОРИЦА ЗБОГ ТУЧЕ Расветљено рањавање младића на сплаву

10.10.2025. 21:55 21:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
полиција
Фото: Дневник/Ф. Бакић

Припадници Министарства унутрашњих послова (МУП) у Београду, Полицијске станице Стари град, у сарадњи са надлежним тужилаштвима, расветлили су тешко рањавање осамнаестогодишњег младића које се догодило 28. септембра испред једног београдског сплава.

Једно лице је ухапшено због постојања основа сумње да је извршило кривично дело убиство у покушају. Он је, уз кривичну пријаву, приведен Вишем јавном тужилаштву – Одељењу за малолетнике у Београду.

Подсећамо, младић је задобио убодну рану у пределу стомака и констатована му је тешка телесна повреда опасна по живот.

Хапшење због учествовања у тучи
Осим главног осумњиченог, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело учествовање у тучи ухапшена су још четворица младића: М.Н. (2004), Ј.М. (2004), В.Ћ. (2006) и А.П. (2003).

Њима је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Првом основном јавном тужилаштву у Београду.

Такође, против још једног лица биће поднета кривична пријава у редовном поступку, такође због сумње да је учествовало у тучи.

покушај убиства малолетник сплав
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАСТАВЉЕН ОБРАЧУН КРИМИНАЛНИХ КЛАНОВА У ЦРНОЈ ГОРИ У последња два месеца убијена четворица шкаљарца
полиција

НАСТАВЉЕН ОБРАЧУН КРИМИНАЛНИХ КЛАНОВА У ЦРНОЈ ГОРИ У последња два месеца убијена четворица шкаљарца

06.10.2025. 14:53 15:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај