УСМРЋЕН ДРВЕНИМ ДРЖАЉЕМ ЗА СЕКИРУ ПА ОСТАВЉЕН НА ПОЉСКОМ ПУТУ У СТАРОЈ ПАЗОВИ Жена и помагач остају иза решетака због убиства
Четрдесетпетогодишња М. П. и тридесеттрогодишњи П. Г., који се сумњиче за убиство П. П. (60) у Старој Пазови, остају иза решетака, сазнаје „Дневник”.
Како је за наш лист потврђено у сремскомитровачком Вишем суду, њима је притвор продужен да 13. септембра.
Сумња се да је М. П., која је супруга убијеног мушкарца, у току ноћи између 17. и 18. јула ове године, у Старој Пазови, дрвеним држаљем за секиру задала више удараца у пределу главе супругу, од којих је он преминуо на лицу места. Након тога позвала је П. Г. Заједно су у току ноћи између 18. и 19. јула одвезли тело убијеног до пољског пута, где су га оставили. Предмете на којима је било трагова крви бацили су у кукурузиште недалеко од куће усмрћеног П. П.
Покренута истрага
Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици је 21. јула 2025. донело наредбу о спровођењу истраге и покренуло истражни поступак против осумњичене М. П. због кривичног дела тешко убиство и осумњиченог П. Г. због кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела.
Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Сужбе за сузбијање криминала, Управе за технику и ПУ Сремска Митровица, у сарадњи с Вишим јавним тужилаштвом у Сремској Митровици, интензивним радом расветлили су убиство и ухапсили осумњичене. М. П. и П. Г. су у законском року саслушани пред надлежним тужиоцем, након чега им је судија за претходни поступак, по предлогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, одредио притвор до 30 дана.
– Притвор према осумњиченој М. П. је одређен због утицаја на сведоке и због могућности узнемирења јавности, док је притвор према осумњиченом П. Г. одређен због утицаја на сведоке и могућност понављања кривичног дела, будићи да се ради о осуђиваном лицу – рекли су тада за наш лист у Вишем суду у Сремској Митровици.