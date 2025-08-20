clear sky
УСМРЋЕН ДРВЕНИМ ДРЖАЉЕМ ЗА СЕКИРУ ПА ОСТАВЉЕН НА ПОЉСКОМ ПУТУ У СТАРОЈ ПАЗОВИ Жена и помагач остају иза решетака због убиства

20.08.2025. 10:19
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
суд
Фото: Виши суд у Сремској Митровици

Четрдесетпетогодишња М. П. и тридесеттрогодишњи П. Г., који се сумњиче за убиство П. П. (60) у Старој Пазови, остају иза решетака, сазнаје „Дневник”.

Како је за наш лист потврђено у сремскомитровачком Вишем суду, њима је притвор продужен да 13. септембра.

Сумња се да је М. П., која је супруга убијеног мушкарца, у току ноћи између 17. и 18. јула ове године, у Старој Пазови, дрвеним држаљем за секиру задала више удараца у пределу главе супругу, од којих је он преминуо на лицу места. Након тога позвала је П. Г. Заједно су у току ноћи између 18. и 19. јула одвезли тело убијеног до пољског пута, где су га оставили. Предмете на којима је било трагова крви бацили су у кукурузиште недалеко од куће усмрћеног П. П.

Покренута истрага

Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици је 21. јула 2025. донело наредбу о спровођењу истраге и покренуло истражни поступак против осумњичене М. П. због кривичног дела тешко убиство и осумњиченог П. Г. због кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела.

Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Сужбе за сузбијање криминала, Управе за технику и ПУ Сремска Митровица, у сарадњи с Вишим јавним тужилаштвом у Сремској Митровици, интензивним радом расветлили су убиство и ухапсили осумњичене. М. П. и П. Г. су у законском року саслушани пред надлежним тужиоцем, након чега им је судија за претходни поступак, по предлогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, одредио притвор до 30 дана.

– Притвор према осумњиченој М. П. је одређен због утицаја на сведоке и због могућности узнемирења јавности, док је притвор према осумњиченом П. Г. одређен због утицаја на сведоке и могућност понављања кривичног дела, будићи да се ради о осуђиваном лицу – рекли су тада за наш лист у Вишем суду у Сремској Митровици.

убиство суђење
Извор:
Дневник
Пише:
Дубравка Николић
Вести Хроника
