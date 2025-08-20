clear sky
БЕЛА КУЋА СЕ ВРАЋА НА ТИК ТОК Бела кућа отворила налог упркос рата око забране апликације

20.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
ВАШИНГТОН: Бела кућа отворила је званични налог на платформи ТикТок иако је судбина популарне апликације и даље неизвесна због закона који налаже да њен кинески власник, компанија "ByteDancе", мора да прода апликацију америчком купцу до 17. септембра или ће бити забрањена у Сједињеним Америчким Државама, пише СиЕнЕн.

Закон о забрани ТикТока, потписан крајем мандата бившег америчког председника Џоа Бајдена, предвиђа ограничења због забринутости да би кинеске власти могле да приступе подацима америчких корисника.

Апликација има око 170 милиона корисника у САД.

Иако је закон већ на снази, амерички председник Доналд Трамп је од почетка свог другог мандата три пута одложио његово спровођење, последњи пут у јуну, чиме је омогућено да ТикТок настави с радом док траје процес продаје.

Прва објава на налогу садржи Трампов снимак уз поруку: "Сваког дана се будим одлучан да обезбедим бољи живот људима широм ове нације. Ја сам твој глас", док опис гласи: "Америко, вратили смо се! Шта има, ТикТок".

Налог је у првих неколико сати прикупио више од 20.000 пратилаца.

И Трамп и Бајден користили су ТикТок током кампање 2024. године, упркос претходним изјавама обе администрације о безбедносним ризицима које апликација наводно представља због веза са Kином.

ТикТок формално не послује у Kини, али америчке власти упозоравају да би Пекинг могао да искористи кинеске законе о националној безбедности како би дошао до података америчких корисника.

"ByteDance" засад није пронашао купца, а званични преговори о потенцијалној продаји су у застоју.

ТикТок је најавио да ће оспорити закон пред америчким судовима.

