(ВИДЕО) ОСТАО ЈЕ БЕЗ ЕНДИЈА, АЛИ ОВО ЋЕ МУ БИТИ НАЈВЕЋИ АДУТ Ево ко ће бодрити Новака Ђоковића у првом мечу на турниру у Женеви

Наиме, како је и сам најавио, биће окружен породицом, што му изузетно значи.

– Важно ми је, зато ћу довести и супругу и децу сутра. Родитељи су ми већ овде, тако да ће сутра на стадиону бити право породично окупљање. Још преговарамо с организаторима да узмемо половину стадиона за моју породицу за меч.

- Али, шалу на страну, леп је тренутак за мене што могу да играм на овом турниру и да се фокусирам, наравно, на посао, али истовремено да имам добар баланс ван терена и да су ту породица, најближи и шира фамилија, да уживамо заједно. Да скинем део стреса и проведем квалитетно време с њима, а онда кад дође тренутак... Колико места? 2.000? Недовољно – рекао је Новак кроз осмех.

Новак ће на терен у среду не пре 18 часова, а ривал ће му бити Мађар Мартон Фучович. Биће то њихов шести међусобни дуел, а у досадашњих пет Ђоковић је био непобедив.

Great to hear that Jelena, Stefan, Tara, and Novak's parents will all be watching and supporting Nole in his first match in Geneva tomorrow 🙌

(genevaopen ig) pic.twitter.com/eLHM9wMHHr

— 𝚗𝚒𝚌𝚔. A͟O͟¹⁰ (@NoleLondon) May 20, 2025