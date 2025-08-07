ВОЗАЧИ ОПРЕЗ Креће шпиц летње сезоне, биће гужве и на друмовима и на границама
07.08.2025. 07:17 07:21
У наредним данима очекује се да ће саобраћај бити све интензивнији јер се налазимо у шпицу летње туристичке сезоне када се у данима пре викенда број возила на путевима осетно појачава, наводи се у саопштењу АМСС.
На наплатним станицама на ауто-путевима у Србији, према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије" нема задржавања возила.
Према последњим информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије путничка возила на излазу из земље чекају до 20 минута, а теретна до сат времена.
На граничним прелазима Прешево и Хоргош, на путничким терминалима, возила чекају до 20 минута.
На (ТМВ) терминалима на граничном прелазу Сремска Рача теретна возила чекају до 60 минута.
На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања.