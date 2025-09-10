ЖИРИ НА МУKАМА, БИРАЈУ НАЈБОЉУ, А ПРИСТИГЛА 503 УЗОРКА Чуруг бира најлепшу ракију! Финале крајем месеца, а ево шта сваки члан комисије има испред себе на столу
ЧУРУГ: У Чуругу је данас настављен други дан оцењивања узорака за овогодишњу Међународну чурушку ракијаду, манифестацију која већ осму годину заредом окупља произвођаче и љубитеље ракије из Србије и региона. Оцењивање ће трајати и сутра, а жири дегустира и оцењује дестилате који су пристигли из чак 11 земаља – међу којима су Пољска, Чешка, Мађарска, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Северна Македонија.
Организатор манифестације је Удружење виноградара, винара и воћара „Бороњ” из Чуруга. Главни догађај и проглашење најбољих ракија одржаће се 28. септембра, када ће посетиоци имати прилику да пробају награђене дестилате, учествују у културном програму и уживају у дружењу у духу традиције.
На такмичење је ове године пријављено 503 узорка од стране 200 учесника, што је највећи број до сада. Тиме је и трећу годину заредом премашена цифра од 500 узорака, што потврђује међународни значај и растућу популарност манифестације.
Ракије се такмиче у 19 категорија – од традиционалних шљивовица у четири старосне групе (безбојне, до три године, од три до седам и преко седам година), преко јабука (бојена и небојена), виљамовке и других крушака, до кајсија, дуња и лозе. Посебне категорије обухватају комовицу, специјалне ракије и остала пића, остале воћне ракије, али и џинове и ликере.
Професор Владимир Пушкар са Технолошког факултета у Новом Саду, председник комисије за оцењивање, истиче да све тече глатко и да је организација на високом нивоу.
„Домаћини су се одлично организовали и све функционише веома добро. Оцењивање траје три дана – јуче, данас и сутра, а пред нама је обиман посао са више од 500 узорака. То је озбиљан изазов, јер су нијансе често пресудне. Не радимо сви све, већ смо подељени у два панела. Јуче смо оцењивали лозоваче и комовице, а данас крушке виљамовке. Kод лозовача смо имали прилику да пробамо заиста одличне ракије, али и приметимо одређена одступања у квалитету, док је код крушака и виљамовки било много ситних нијанси које су одлучивале о оцени”, казао је Пушкар.
Ипак, према његовим речима, примећују да има доста ракија које имају велики потенцијал, али им недостаје мало више знања и труда да би биле завршене на прави начин. Због тога се труде да оставе детаљне коментаре, јер уз мало више посвећености и искуства, свака од тих ракија може бити много боља.
Чурушка ракијада последњих година бележи све већи број посетилаца, а и ове године обећава да ће бити прави фестивал укуса и ракијске традиције.