БЕЛОРУСКИ КОНДИТОРСКИ ГИГАНТ ЗАИНТЕРЕСОВАН ЗА УЛАГАЊЕ У НАШОЈ ЗЕМЉИ "Спартак" чоколаде стижу у Војводину?

19.09.2025. 16:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
čokolada
Фото: vojvodina.gov.rs

МИНСК: Покрајински секретар за привреду и туризам Ненад Иванишевић, који предводи званичну делегацију АП Војводине у граду Гомељу у Белорусији, посетио је данас највећу фабрику чоколаде у тој земљи „Спартак”, чији су представници показали спремност за сарадњу и учешће на тржишту Србије.

„Годишњи капацитет фабрике износи више од 26.000 тона. Иако основана пре више од једног века, фабрика данас послује веома савремено, запошљава преко 2.000 радника и производи више од 360 различитих артикала”, истакла је генерална директорка Татсјана Лиситсина.

ivanišević
Фото: vojvodina.gov.rs

Секретар Иванишевић изразио је задовољство и позвао домаћине да у наредном периоду посете Војводину, обиђу српске фабрике чоколаде и кондиторских производа и представе своје артикле на сајмовима. 

Овај предлог наишао је на велико интересовање белоруских партнера, који су показали спремност за сарадњу и учешће на тржишту Србије, наведено је у саопштењу.

