ДИГИТАЛИЗАЦИЈА УЗЕЛА ДАНАК Крај ере? Легендарни „КОДАК“ пред гашењем због дуга од пола милијарде долара!
Некадашњи фотографски гигант Eastman Kodak, компанија са традицијом дугом 133 године, упозорио је инвеститоре да му прети гашење.
У последњем извештају о зарадама наведено је да немају обезбеђена средства или довољну ликвидност за отплату дуга од око 500 милиона долара.
„Ови услови стварају озбиљну сумњу у способност компаније да настави са пословањем“, наводи се у поднеску Kodaka. Компанија покушава да прикупи новац обуставом исплата у пензијски фонд, а директор Jim Continenza тврди да је направљен одређен напредак у складу са дугорочним планом.
Упркос овим проблемима, портпарол компаније је изјавио да су уверени да ће моћи отплатити значајан део дуга пре рока и да ће остатак дуга или повлашћене акције рефинансирати или продужити. Вест је снажно погодила тржиште, па су акције Eastman Kodaka (KODK) у уторaк пале више од 25 одсто.
Историја и успон легенде
Kompanija Eastman Kodak основана је 1892. године, а корени сеже још у 1879, када је George Eastman патентирао машину за премазивање фотографских плоча. Прву Kodak камеру продао је 1888. године за 25 долара.
Kodak је деценијама доминирао тржиштем фотографије: 1970-их држао је 90% продаје филмова и 85% продаје камера у САД. Легендарна песма Paula Simona „Kodachrome“ 1973. била је на врху свих листа.
Иронија је да је технологија коју су сами изумели – прва дигитална камера из 1975. – касније довела до њиховог пада.
Неуспех у дигиталној ери и нови покушаји опоравка
Kodak се није прилагодио дигиталној фотографији и 2012. поднео је захтев за банкрот са дугом од 6,75 милијарди долара према 100.000 повериоца. Краткотрајни опоравак уследио је 2020, када је америчка влада ангажовала компанију за производњу фармацеутских састојака, што је нагло подигло цену акција.
Иако се поново суочава са губицима, Kodak планира да шири фармацеутски сегмент, наставља производњу филмова и хемикалија за филмску индустрију и лиценцира свој бренд за разне потрошачке производе. Судбина овог легендарног фотографског гиганта, ипак, остаје неизвесна.