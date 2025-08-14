clear sky
МИСЛИЛИ СМО ДА ЈЕ МРТВА, АЛИ ТЕК САД ЈЕ ГАСЕ Dial-up одлази у ЛЕГЕНДУ

14.08.2025. 10:04 10:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, И. Р.
Фото: AI, ChatGPT

Можда су прошле деценије откако сте последњи пут чули шкрипаво шкрипање повезивања путем dial-up интернета, али неколико хиљада корисника AOL-а и даље се ослања на ову застарелу методу.

AOL је најавио да ће 30. септембра укинути своју dial-up услугу, чиме се званично означава крај једне ере у историји интернета. Истог дана у историју одлазе и софтвер AOL Dialer и веб прегледач AOL Shield.

Иако је можда прошло много времена откако сте последњи пут чули звук модема, неколико хиљада корисника AOL-а и даље користи овај приступ као приступачан начин повезивања у руралним подручјима.

Некада се њихов број пењао на десетине милиона претплатника, вероватно захваљујући гомили бесплатних пробних ЦД-ова. Данас dial-up интернет не може да конкурише много бржим широкопојасним опцијама, које укључују кабловске, оптичке и сателитске алтернативе.

Иако је AOL-ова dial-up услуга с временом губила на значају, опстала је 34 године, да би најзад доживела исту судбину као и друге технолошке иконе деведесетих, попут Blockbustera, Discman-а и AOL Instant Messenger-а. Сада ће култну „серенаду“ модема углавном бити могуће чути само у репродукцијама на друштвеним мрежама.

И. Р.

интернет мрежа историја
