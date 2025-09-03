clear sky
БРЗА САОБРАЋАЈНИЦА ПОД ЛУПОМ Образована радна група за праћење и уговарање реализације пројекта „ОСМЕХ ВОЈВОДИНЕ“

03.09.2025. 11:47 12:11
осмех
Фото: Дневник / Илустрација Канва

Влада Србије донела је одлуку о образовању радне групе за праћење и уговарање реализације пројекта изградње брзе саобраћајнице „Осмех Војводине“.

Брза саобраћајница која ће повезивати гранични прелаз Бачки Брег са Српском Црњом преко Сомбора, Куле, Врбаса, Србобрана, Бечеја и Кикинде. 

Радови на брзој саобраћајници у дужини од 185 километара, која је пројектована  за брзину од 100 км/х, почели су у децембру 2023. године у Бачком Брегу. 

осмех
Фото: Дневник

Ова модерна саобраћајница, како је планирано, обухватиће 46 мостова, 34 надвожњака, 5 подвожњака и 35 пропуста, уз изградњу 12 петљи и 13 кружних раскрсница. Према ранијим најавама, прва деоница од Бачког Брега до Кљајићева требало би да буде завршена до краја 2026. године.

До сада су завршене студије о процени утицаја на животну средину за више деоница, укључујући и оне између Куле, Србобрана, Врбаса и Бечеја. Задаци радне групе за праћење и уговарање реализације пројекта изградње брзе саобраћајнице биће анализа досадашње реализације пројекта, процена постојећих уговора, предлагање мера за даљи ток изградње, као и вођење преговора са извођачима радова у циљу дефинисања вредности и закључивања комерцијалног уговора.

Изградња „Осмеха Војводине“ има кључни значај за јачање саобраћајне инфраструктуре АП Војводине, бољу повезаност региона и отварање нових економских могућности.

осмех војводине
