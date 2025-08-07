ЦЕНЗУРА НА ДЕЛУ Зара рекламе забрањене у Великој Британији ОВО ЈЕ РАЗЛОГ
Британски регулатор за стандарде оглашавања (Advertising Standards Autohority, ACA) забранио је две рекламе модне компаније Зара због тога што су приказивале моделе који су изгледали “нездраво мршаво”.
АСА је означио те рекламе као „друштвено неодговорне“ и наредио да се више не приказују у истом формату.
На чему је заснована одлука регулатора?
Прва реклама: приказивала је модел са оверсајз белом кошуљом чије су изразито истакнуте кључне кости и руке постављене тако да тело делује врло танко.
Друга реклама: приказивала је модел у краткој хаљини чији су ноге деловале изразито танке због сенки, уз фризуру која је наглашавала изгладнело лице.
АСА је оценио да су стил, поза, осветљење и избор одеће у обема рекламама допринели стварању утиска нездраве мршавости и тиме кршили стандарде одговорног оглашавања.
Како је Зара реаговала?
Компанија је уклонила обе рекламе — иако није примила директне жалбе — након што је АСА реаговао.
Зара је навела да су модели имали медицинска уверења која потврђују њихово добро здравствено стање, у складу са препорукама из извештаја "Фасхионинг а Хеалтхy Футуре" британске Комисије за здравље модела. Навели су да слике нису дигитално мењане осим минималних подешавања осветљења и боје.
Повећана регулаторна пажња
Овај случај долази као део ширег тренда – АСА је недавно забрањивао сличне рекламе и компанијама попут Marks & Spencer и Next, такође због приказа модела који делују „нездраво мршаво“.
Закључак
АСА је 6. августа 2025. забранио две рекламе бренда Зара у Великој Британији због неодговорног приказа здравствено сумњивих модела. Зара их је уклонила и истакла своју посвећеност одговорном оглашавању, уз медицинску потврду здравственог стања својих модела. Одлука је део растуће регулативе која поставља већи фокус на разноврсност и промоцију здравих стандарда у модној индустрији.