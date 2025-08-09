ДОСТА ВИШЕ СА ОБМАНАМА ПОТРОШАЧА Мислили смо да купујемо прави сир кад оно…
Начелница Одељења ветеринарске инспекције у Управи за ветерину Министарства пољопривреде Љиљана Ивањац изјавила је данас да је Уредба о додатним захтевима за стављање на тржиште производа који садрже палмино уље, палмину маст, односно друга биљна уља и маст ступила на снагу да би се најпре спречиле обмане потрошача у вези са производима од млека.
-Уредба има за циљ да ближе и јасније појасни декларисање. Декларисање је у ствари информисање нас потрошача о томе шта једемо, која је то врста производа и шта је то по саставу. Примећено је да постоји тзв. обмана потрошача која је углавном учестала код производа од млека - рекла је Ивањац за Танјуг.
Како је објаснила, нова Уредба значи да сир који није потпуно направљен од млека не може бити означен као сир.
-Ако је у том производу део млечне компоненте или комплетно замењено неком другом компонентом, а није животињског порекла ни од млека, конкретно палминим уљем, неким другим уљем или биљним мастима, то више не може да се зове сир, јер није производ од млека - навела је она.
Према њеним речима, Министарство има жељу да заштити потрошаче од нефер пословања, нетачног декларисања и нетачних информација у вези са производом.
-Управо из овог разлога министарство је донело одлуку и донело ову уредбу и сада када сте потрошачи и налазите се у малопродаји и на рафу где је изложен млечни производ, прво што треба да видите то је да је млечни производ физички одвојен од тих такозваних мешовитих производа - рекла је Ивањац.
Она је објаснила да потрошачи често у журби немају времена да прочитају декларацију производа, па на основу амбалажа у које су запаковани производи одлучују који производ ће да купе.
-Кад дођете кући онда погледате да то у ствари није сир јер тамо ситно у декларацији може да пише палмино уље, неко друго уље или биљна маст. За обичног потрошача то ни у том тренутку није значило ништа, али у суштини он је обманут зато што је мислио да је купио сир и желео је сир, а онај производ који је купљен није сир зато што по свим правилницима о квалитету нисте добили оно што сте мислили да сте купили - рекла је саговорница Танјуга.
Додала је да управо због заштите потрошача Уредба предвидела да сваки мешовити производ мора да буде раздвојен од млечних производа.
Она је нагласила да мешовити производи нису неисправни и да се палмино уље користи у индустрији хране, али да је неопходно да све буде прецизно декларисано.
-Палмино уље је јефтиније и мање нутритивно и не даје ту потпуну квалитативну особину какав би производ од млека требао да има - рекла је Ивањац.
Према њеним речима, производи који у себи садрже палмино или неко друго уље морају да буду јасно графички означени да би купци лако могли да уоче да ти производи нису у потпуности од млека.
-То је један прави графички знак који се састоји од словног дела и једног приказа графичког, једног троугла који је жуте боје и оивичене унутрашњости црвеном бојом, јер смо хтели да скренемо пажњу на нешто што је битно да се уочи, да се прочита и да се види. Са десне стране тог знака пише производ није 100 одсто од млека и да садржи палмино уље, друга уља и масти - навела је Ивањац.