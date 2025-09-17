overcast clouds
Душан Живковић, генерални директор ЕПС на конференцији ОИЕ Србија 2025 : Храбре одлуке за сигурну енергетску будућност

17.09.2025. 13:30 13:34
Дневник
Дневник
епс
Фото: Данило Мијатовић

Циљ „Електропривреде Србије“ је да задржи велики удео на тржишту електричне енергије и у производњи у и снабдевању и то неће бити нимало лак
задатак.

Кључан је начин на који ће бити постављен однос са независним произвођачима електричне енергије који траже своје место на тржишту и који су с једне стране, док су с друге стране енергетске компаније као што је ЕПС које су мање привилеговане, а истовремено су у време енергетске транзиције кључне за енергетску сигурност - рекао је Душан Живковић, генерални директор ЕПС на панелу  у оквиру конференције ОИЕ Србија 2025. 
 
Он је истакао да ЕПС иде путем транзиције и то потврђује новим пројектима, пре свега стратешким, као што је реверзибилна хидроелектрана „Бистрица“, кључног за већи удео ОИЕ у будућности, као и пројектом 1 GW соларних електрана са батеријским складиштем.

епс
Фото: Данило Мијатовић

- Без нових производних капацитета, пре свега РХЕ “Бистрица” и 1 GW солара, развој компаније би био угрожен док би истовремено енергетска сигурност Србије била у рукама независних произвођача енергије и трговаца- поручио  је
први човек ЕПС.  

Додао је и да ће ускоро на мрежи бити и први мегавати из првог ветропарка ЕПС у Костолцу и поновио да ЕПС жели да да свој допринос енергетској транзицији и зацртаним циљевима. Зато је од изузетне важности да се поштују рокови реализације пројеката.

- Донели смо значајне пословне одлуке баш са тим циљем, да  идемо храбро напред, да пробамо да задржимо велики удео на тржишту и када је реч о производњи и када је реч о снабдевању електричном енергијом. Имамо и знање и стручност, спремност за увођење нових технологија, потребно је више одлучности и храбрости за доношење стратешких одлука које ће целокупну
енергетику Србије и самим тиме и ЕПС задржати на лидерској позицији у региону и шире. Заиста сам уверен у то – рекао  је Живковић.

електропривреда србије
Дневник
Дневник
