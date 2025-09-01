(ФОТО) "ДНЕВНИК" ОБИШАО НОВОСАДСКЕ МАРКЕТЕ Нове цене стигле на рафове! Месо снижено, млеко и млечне производе од данас плаћамо мање! Ево шта кажу продавци
Нова Уредба о ограничавању маржи на 20 одсто, коју је усвојила Влада Србије, а предложио председник Александар Вучић у оквиру сета пет економских мера за побољшање животног стандарда грађана, ступила је на снагу 1. септембра.
Сви грађани ће, од данас, моћи да по ценама нижим од 10 до 20 одсто у продавницама пазаре чак 20.000 производа из 23 категорије!
Обишли смо новосадске маркете у потрази за сниженим производима, али ни у једном нисмо затекли видљиво истакнуте нове цене. Продавци, како су нам рели, немају обавезу да нове, снижене цене, посебно истичу јер није, објашњавају, реч о тренутној акцији, већ оној која ће трајати дуже време.
Министар Синиша Мали јутрос је ишао у куповину и колица напунио потпуно истим производима које је купио и прошле недеље, пре снижења и пре ступања на снагу нове мере државе која ограничава трговачке марже и самим тим спушта цену робе која нам је неопходна у свакодневном животу. Мали је и пре пет дана куповину обавио у маркету ''Maxi'' где је одабрао 25 производа из 23 категорије које грађани најчешће купују, арачун пре снижења је износио 4.991,92 динара.
-Као и пре пар дана што сам урадио, дошао сам у Макси и купио сам 25 производа. Рачун од прошле недеље био је 4.992 динара. Данас сам купио исте производе и рачун је данас 4.247. Оно је веома важна вест и разлика је 744,8 динара - рекао је Мали.
Колико ће коштати поједини производи?
Хлеб – пре 104,58 РСД, од данас очекивано 85–90 РСД
Млеко (1 л) – пре 119,99 РСД (Рода) и 154,99 РСД (Мега Maxi), од данас око 96–132 РСД
Пиринач (400 г) – пре 119,99 РСД (Универ) и 182,99 РСД (Мега Maxi), од данас око 96–155 РСД
Јунеће месо (1 кг) – пре 1.599,99 РСД (Дис) и 1.749,99 РСД (Рода), од данас око 1.280–1.480 РСД
Списак категорија производа обухваћених ограничењем
Махунарке – пасуљ, сочиво, грашак, боранија
Свеже воће и поврће – јабуке, банане, поморанџе, кромпир, лук, шаргарепа, паприка
Млеко, млечни производи и јаја – млеко, јогурт, павлака, сиреви, маслац, јаја
Хлеб и пецива – бели хлеб, црни хлеб, интегрални хлеб, сомуни, кифле
Свежа и прерађена риба – пастрмка, шаран, лосос, смрзнути филети
Тестенине – шпагете, макароне, резанци, тестенине без глутена
Свеже и прерађено месо – свињско, јунеће, пилеће, кобасице, саламе, паштете
Прерада воћа и поврћа – џемови, компоти, ајвар, туршија
Со и зачини – кухињска со, бибер, паприка, суви зачини
Шећер и мед
Брашно – бело, црно, интегрално, ражано
Пиринач – бели, интегрални, басмати
Уља и масти – сунцокретово, маслиново, маргарин
Сирће – алкохолно, винско, јабуково
Слатки кондитори и цереалије – чоколаде, кекси, пахуљице
Слани кондитори – чипс, грицкалице, штапићи
Папирна и кухињска галантерија – тоалет папир, убруси, салвете
Пелене
Кућна хемија – детерџенти, средства за чишћење, омекшивачи
Лична хигијена и козметика – сапуни, шампони, пасте за зубе
Храна за бебе – формуле, кашице, житарице
Смрзнути производи – поврће, воће, полуготова јела
Безалкохолна пића, кафа и чај