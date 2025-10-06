ИЗ ЈЕДНЕ ЗАВИСНОСТИ У ДРУГУ Европи потребно још 160 танкера са течним природним гасом, АМЕРИКА ТРЉА РУКЕ
БРИСЕЛ: Европа ће ове зиме морати да увезе 160 додатних танкера течног природног гаса (ЛНГ) због ниже попуњености складишта и мањег дотока гаса преко гасовода из Русије и Алжира, што ће додатно повећати зависност од Сједињених Америчких Држава, показују најновији подаци.
Очекује се да ће Европска унија ове године увести 820 танкера течног природног гаса, што представља пораст у односу на 660 из прошле године. Само у зимском периоду ће ЕУ бити потребно око 16 милијарди кубних метара гаса, наводе аналитичари.
Течни природни гас ће ове године покривати 48 одсто укупног европског снабдевања гасом. За поређење, пре десет година ЛНГ је покривао само 10 одсто европских потреба, док је 2021. године удео био 23 одсто, пре него што је Унија драстично смањила руски увоз гаса.
Амерички ЛНГ већ је 2022. године спасао Европу од значајније енергетске кризе, али све већа зависност изазива забринутост због потенцијалних царина председничке администрације Доналда Трампа, преноси Ројтерс.
Према проценама аналитичара, Сједињене Америчке Државе већ сада обезбеђују 58 одсто од укупног европског увоза течног природног гаса, а у периоду 2026-2029. ће тај удео додатно порасти на око 70 одсто.
Попуњеност европских складишта гаса је почетком октобра износила 82,75 одсто, што је мање од 94,32 одсто прошле године и најнижи ниво од 2021.
Ако се тренд настави, европске залихе гаса би до марта 2026. могле да падну на само 29 одсто капацитета, што би био најнижи ниво у последњих седам година, додаје британска агенција.