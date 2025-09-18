КАО ДА ДЕЛЕ БЕСПЛАТНО Невероватна гужва у Чачку, отворен највећи тржни центар у Западној Србији
ЧАЧАК: На простору где су се налазили некадашњи индустријских гиганта који су посрнули у годинама иза нас, данас је никао највећи тржни центар у Западној Србији.
БИГ Чачак налази се на простору где су НАТО бомбе 1999. године рушиле хале и погоне, али и на месту где је угашено на десетине предузећа и хиљаде радних места. Данас је ту никaо симбол новог живота.
БИГ Чачак простире се на више од 16.000 квадратних метара и окупља најпознатије домаће и светске брендове, биоскоп, ресторане и садржаје за целу породицу. За Чачане ће то бити нови центар друштвеног живота.
Гужве су огромне, као да се нешто велико дели џабе. Шалу на страну, сјајно је. Радње су одличне, неке смо дуго чекали у Чачку или због њих ишли до Београда. Паркинг је простран и то је такође јако важно. Делује ми да ће ово бити сјајно место за грађане, каже за РИНУ један од грађана који је био на отварању.
Један од најзаслужнијих људи за овакав привредни развој, али и сам долазак великог тржног центра баш у Чачак је и сам градоначелник Милун Тодоровић.
- Ово је велика ствар зачитав Моравички округ и Западну Србије. Овде на једном месту ће имати све, шопинг, биоскопске сале, сајне ресторане и сигуран сам да ће наши грађани овде уживати. Драго ми је и поносан сам што је реализована ова инвестиција, казао је Тодоровић.
Укупна вредност ове капиталне инвестиције износи око 60 милиона евра, а Чачак ће овом изградњом добити не само нови центар забаве и куповине, већ и нови импулс у развоју урбаног туризма и запошљавања.