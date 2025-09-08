КИНЕСКИ ЕЛЕКТРИЧНИ АУТОМОБИЛИ ПРЕПЛАВИЋЕ ЕВРОПУ? Би-Вај-Ди и Кетл улажу у Мађарску
ПЕКИНГ/ БУДИМПЕШТА: Кинеске компаније Би-Вај-Ди (БYД) и Кетл (CATL) убрзано шире своје операције у Европи и улажу у Мађарску како би биле присутне на тржишту електричних возила и батерија на Старом континенту.
Произвођач електричних аутомобила Би-Вај-Ди планира да до краја ове године покрене фабрику у Мађарској, преноси Ројтерс.
Први модел који ће сићи са производне линије биће компактни електрични аутомобил "долфин сурф", а извршна потпредседница фирме Стела Ли истиче да Би-Вај-Ди жели да остане у Европи на дуже стазе.
Паралелно са тим, највећи светски произвођач батеријских ћелија Кетл (CATL) планира да своју фабрику у мађарском Дебрецину покрене почетком 2026. године.
Фабрика у коју је уложено 7,3 милиона евра ће, између осталог, производити батерије за Бе-Ем-Ве (BMW) и његов нови модел иX3, а запошљаваће око 9.000 радника.
Капацитет фабрике биће 100 гигават-сати (ГWх) годишње, што је више од постојеће фабрике за батерије фирме Кетл (CATL) у Немачкој, преноси Виршафтсвохе.
Према подацима агенције СНЕ рисерч, ЦАТЛ је прошле године имао удео од 38 одсто на светском тржишту батерија за ЕВ, а фабрика у Дебрецину ће додатно учтврстити лидерску позицију кинеске компаније.