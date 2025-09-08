overcast clouds
КИНЕСКИ ЕЛЕКТРИЧНИ АУТОМОБИЛИ ПРЕПЛАВИЋЕ ЕВРОПУ? Би-Вај-Ди и Кетл  улажу у Мађарску

08.09.2025. 14:27 14:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
s
Фото: youtube prinstcrin/ BYD Global

ПЕКИНГ/ БУДИМПЕШТА: Кинеске компаније Би-Вај-Ди (БYД) и Кетл (CATL) убрзано шире своје операције у Европи и улажу у Мађарску како би биле присутне на тржишту електричних возила и батерија на Старом континенту.

Произвођач електричних аутомобила Би-Вај-Ди планира да до краја ове године покрене фабрику у Мађарској, преноси Ројтерс. 

Први модел који ће сићи са производне линије биће компактни електрични аутомобил "долфин сурф", а извршна потпредседница фирме Стела Ли истиче да Би-Вај-Ди жели да остане у Европи на дуже стазе.

Паралелно са тим, највећи светски произвођач батеријских ћелија Кетл (CATLпланира да своју фабрику у мађарском Дебрецину покрене почетком 2026. године.

 Фабрика у коју је уложено 7,3 милиона евра ће, између осталог, производити батерије за Бе-Ем-Ве (BMW) и његов нови модел иX3, а запошљаваће око 9.000 радника.

 Капацитет фабрике биће 100 гигават-сати (ГWх) годишње, што је више од постојеће фабрике за батерије фирме Кетл (CATLу Немачкој, преноси Виршафтсвохе.

Према подацима агенције СНЕ рисерч, ЦАТЛ је прошле године имао удео од 38 одсто на светском тржишту батерија за ЕВ, а фабрика у Дебрецину ће додатно учтврстити лидерску позицију кинеске компаније.

