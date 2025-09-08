КО ЗАРАЂУЈЕ НАЈВИШЕ У СРБИЈИ? Енергетика, рудници и трговци на врху листе
Иако чине тек пола процента свих привредних субјеката у земљи, велика предузећа носе скоро половину српске економије.
Према последњим подацима Агенције за привредне регистре (АПР), у Србији постоји 613 компанија које спадају у ову категорију. Оне запошљавају близу пола милиона људи – тачније 496.000 – и укупно остварују чак 9.545 милијарди динара прихода.
Губитак добити, али и даље доминација
Иако су приходи остали стабилни, заједничка добит ових компанија пала је у односу на претходну годину. У 2024. зауставила се на 439 милијарди динара, што је за око 20 одсто мање него годину дана раније. Ипак, овај пад није донео већу промену у структури економске моћи: велики играчи и даље држе готово половину тржишта и представљају кључне пуниоце буџета.
ЕПС и НИС - државни гиганти
Највеће приходе и даље бележи Електропривреда Србије (ЕПС) – 458,6 милијарди динара. Иако је пословала са добити од 24,4 милијарде, тај резултат је осетно скромнији у односу на године пре енергетске кризе. Одмах иза налази се Нафтна индустрија Србије (НИС) са 392 милијарде прихода и 18,4 милијарде добити. Ове две компаније остају симбол државне доминације у привреди, али и показатељ да тржишне прилике, цене енергената и међународни фактори директно утичу на њихово пословање.
Кинески рудник као профитер број један
Ипак, највећи профитер није државни гигант. Та титула припала је кинеској компанији Serbia Zijin Mining, која је у 2024. години остварила чак 83,7 милијарди динара чисте добити. Реч је о компанији која управља рудником бакра у Бору и која је у последњих неколико година постала један од најважнијих инвеститора у српској индустрији. Њен резултат више је него троструко већи од добити ЕПС-а и НИС-а, што говори о огромном значају рударства и кинеских инвестиција за домаћу економију.
Трговина и телекомуникације у првих десет
Поред енергетике и рударства, у врху листе најуспешнијих су и трговачки ланци. Delhaize и Lidl настављају да бележе раст, потврђујући да је малопродаја један од најснажнијих сегмената српског тржишта. Међу десет најбољих налазе се и “Србијагас”, као и Телеком Србија, који упркос високим кредитним задуживањима остаје једна од најпрофитабилнијих компанија у сектору телекомуникација. У друштву најбољих је и Air Serbia, која је после више година губитака ушла у стабилнију фазу пословања и постала једна од важних карика државне економске стратегије.
Снага 99 највећих
Само 99 најуспешнијих компанија у Србији заједно је у 2024. години остварило 5,23 билиона динара прихода, што је око 45 милијарди евра. Чиста добит ових фирми износила је 401 милијарду динара. Тај податак јасно показује да, иако статистички чине занемарљив број у односу на укупан број привредних субјеката, њихов удео у националној економији је доминантан.
Шта то значи за грађане?
Са једне стране, велики играчи обезбеђују стабилност и пуне буџет, али с друге, концентрисана економска моћ значи и осетљивост на спољне шокове. Криза у енергетици, пад цене нафте или поремећаји у глобалним ланцима снабдевања могу утицати на целу српску економију управо преко ових компанија. У исто време, њихов положај открива и колики јаз постоји између великих и малих: док огромни системи рачунају профите у десетинама милијарди, већина малих и средњих предузећа бори се за опстанак.