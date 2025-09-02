КУРИРИ ЖРТВЕ НЕМАРА? Wolt раскинуо сарадњу са више мањих партнера у Србији, МНОГИ ДОСТАВЉАЧИ ПРОСТО ИСКЉУЧЕНИ са апликације ЕВО РАЗЛОГА
Компанија Wolt, која се бави услугама доставе, прекинула је сарадњу са неколико партнерских компанија у Србији, углавном оних са мање од 100 достављача, сазнаје "Блиц Бизнис".
Према нашим информацијама, возачи нису били унапред обавештени о овим променама, већ су, како тврде, били "искључени" из апликације, често приликом доласка на посао. Додатно, жале се да су им ускраћени бонуси остварени на основу броја достава током претходне недеље.
На наше питање о разлозима овакве одлуке, Wolt је доставио званичну изјаву у којој наводи да су њихове партнерске компаније у Србији правно независни послодавци, одговорни за управљање својим запосленима.
"Нашим партнерима у Србији оставили смо цео квартал да доставе тражену документацију. Нажалост, они који нису испоштовали јасно наглашени рок више неће моћи да користе нашу платформу," саопштили су из Wolta.
Компанија је нагласила да је на партнерима одговорност да обавесте своје запослене о свим променама, те да Wolt, као пружалац платформе, схвата своју улогу озбиљно.
Из компаније додају и да је на званичном сајту Wolt Србија доступна листа актуелних партнера, као пример најбоље праксе за придруживање.
(Blic.rs)